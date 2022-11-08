. Соединение Солнца и Меркурия 8 ноября 2022 года: почему сегодня самый опасный день ноября

Вадим Карасев

Соединение Солнца и Меркурия происходит почти каждый месяц. В этот раз оно выпадает на 8 ноября. Астрологи рассказали, каковы будут последствия данного аспекта и как нам сегодня стоит себя вести, чтобы не навлечь на себя беду.

Это опасное астрологическое событие, которое в большинстве случаев выступает в роли катализатора проблем и неурядиц, а также других негативных астрособытий. К слову, сегодня полное лунное затмение, которое как раз-таки и усилится соединением Солнца и Меркурия. Если учесть тот факт, что оно и так весьма опасное, можно сделать простой вывод: сегодняшний вторник будет самым опасным днем ноября.

Почему этот день настолько опасен

Затмение Луны означает, что энергетика ночного светила будет на нуле, так как на него будет отбраниваться тень Земли. Солнце же, наоборот, возьмет власть в свои руки. Оно будет очень негативным и опасным. При наличии соединения с Меркурием ситуация и вовсе может выйти из-под контроля.

Астрологи не берутся точно прогнозировать то, к чему приведет подобное положение Солнца и Меркурия, но образованная линия из нашего светила, Меркурия, Земли и Луны точно ничего хорошего нам не принесет.

Опасность дня заключается в его непредсказуемости. Солнце весьма сильно влияет на наше с вами настроение, поэтому большой проблемой станет восприятие происходящего. Многие люди будут недооценивать врагов, переоценивать самих себя и делать из мухи слона.

Как преодолеть все возможные проблемы 8 ноября

Потерять контроль над ситуацией в дни соединения Меркурия и Солнца крайне просто. Чтобы этого не случилось, вам стоит быть в первую очередь более спокойными и предусмотрительными. Во-вторых, важно не торопиться, ведь Меркурий будет стараться подгонять нас, порождая в наших умах мысль «либо сейчас, либо никогда». Само собой, спешка сегодня усугубит все проблемы, либо станет их источником.

Также Меркурий и Солнце сделают нас с вами более грубыми. Это будет актуально для всех, но многие смогут совладать со своим негативом, что благотворно скажется на достижении целей и настроении. Сдержанность в общении с людьми любого возраста, характера и статуса — это залог стабильности 8 ноября.