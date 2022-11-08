. Соединение Солнца и Меркурия 8 ноября 2022 года: почему сегодня самый опасный день ноября
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Соединение Солнца и Меркурия 8 ноября 2022 года: почему сегодня самый опасный день ноября

Соединение Солнца и Меркурия 8 ноября 2022 года: почему сегодня самый опасный день ноября

Соединение Солнца и Меркурия происходит почти каждый месяц. В этот раз оно выпадает на 8 ноября. Астрологи рассказали, каковы будут последствия данного аспекта и как нам сегодня стоит себя вести, чтобы не навлечь на себя беду.


Это опасное астрологическое событие, которое в большинстве случаев выступает в роли катализатора проблем и неурядиц, а также других негативных астрособытий. К слову, сегодня полное лунное затмение, которое как раз-таки и усилится соединением Солнца и Меркурия. Если учесть тот факт, что оно и так весьма опасное, можно сделать простой вывод: сегодняшний вторник будет самым опасным днем ноября.

Почему этот день настолько опасен

Затмение Луны означает, что энергетика ночного светила будет на нуле, так как на него будет отбраниваться тень Земли. Солнце же, наоборот, возьмет власть в свои руки. Оно будет очень негативным и опасным. При наличии соединения с Меркурием ситуация и вовсе может выйти из-под контроля.

Астрологи не берутся точно прогнозировать то, к чему приведет подобное положение Солнца и Меркурия, но образованная линия из нашего светила, Меркурия, Земли и Луны точно ничего хорошего нам не принесет.

Опасность дня заключается в его непредсказуемости. Солнце весьма сильно влияет на наше с вами настроение, поэтому большой проблемой станет восприятие происходящего. Многие люди будут недооценивать врагов, переоценивать самих себя и делать из мухи слона.


Как преодолеть все возможные проблемы 8 ноября

Потерять контроль над ситуацией в дни соединения Меркурия и Солнца крайне просто. Чтобы этого не случилось, вам стоит быть в первую очередь более спокойными и предусмотрительными. Во-вторых, важно не торопиться, ведь Меркурий будет стараться подгонять нас, порождая в наших умах мысль «либо сейчас, либо никогда». Само собой, спешка сегодня усугубит все проблемы, либо станет их источником.

Также Меркурий и Солнце сделают нас с вами более грубыми. Это будет актуально для всех, но многие смогут совладать со своим негативом, что благотворно скажется на достижении целей и настроении. Сдержанность в общении с людьми любого возраста, характера и статуса — это залог стабильности 8 ноября.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Bioware опубликовали тизер новой Mass Effect к празднику фанатов серии
Bioware опубликовали тизер новой Mass Effect к празднику фанатов серии
Названа запрещенная для публикации в мессенджерах информация
Названа запрещенная для публикации в мессенджерах информация
Доступные способы, которые помогут удалить неприятный запах куриного мяса
Доступные способы, которые помогут удалить неприятный запах куриного
Соединение Солнца и Меркурия 8 ноября 2022 года: почему сегодня самый опасный день ноября
Соединение Солнца и Меркурия 8 ноября 2022 года: почему сегодня самый
Певица Анастасия осталась без пенсии
Певица Анастасия осталась без пенсии
США подтвердили контакты с Россией для снижения риска применения ядерного оружия
США подтвердили контакты с Россией для снижения риска применения
Губернатор Приморья связался с участвовавшими в боях под Павловкой морпехами
Губернатор Приморья связался с участвовавшими в боях под Павловкой
Стало известно о рекорде отгрузок нефти из России перед санкциями ЕС
Стало известно о рекорде отгрузок нефти из России перед санкциями ЕС
Астролог Кажетта Ахметжанова назвала самые невезучие знаки зодиака
Астролог Кажетта Ахметжанова назвала самые невезучие знаки зодиака
Объявлена дата выхода INFINITE GUITARS в подписке Game Pass
Объявлена дата выхода INFINITE GUITARS в подписке Game Pass
Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Чите
Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Чите
Даня Милохин делает, что хочет
Даня Милохин делает, что хочет

Топ на сегодня

Иностранцы удивились ценам на продукты в России на фоне санкций
Иностранцы удивились ценам на продукты в России на фоне санкций
Маск высказался о миссии Twitter
Маск высказался о миссии Twitter
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 ноября 2022 года: кому удастся избежать ошибок в этот день
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 ноября 2022 года: кому удастся избежать
Германия потратит миллиарды евро на ограничение роста цен на газ и энергию
Германия потратит миллиарды евро на ограничение роста цен на газ и
Доктор Мясников оценил эффективность популярного метода исследования
Доктор Мясников оценил эффективность популярного метода исследования

Еще по теме

Соединение Солнца и Меркурия: главные риски и проблемы на 20 декабря 2020 года
26 мая — самый опасный день весны 2021 года
Когда полное лунное затмение в мае 2022 года
3 самых опасных дня в ноябре 2022 года