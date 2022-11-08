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Соратник Эрдогана заявил о хаосе в США

Соратник Эрдогана заявил о хаосе в СШАСоратник Эрдогана Бахчели заявил, что США находятся в состоянии хаоса

На данный момент США находятся в состоянии хаоса. Об этом заявил глава турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели, входящий в альянс с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

Соратник турецкого главы государства высказал мнение, что Соединенные Штаты находятся «в тисках социального, экономического и политического тупика». «Мы считаем, что США, находящиеся в состоянии хаоса, окажут негативное влияние на другие страны», — добавил он.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что США в недавнем прошлом контактировали с Москвой, чтобы снизить риски применения ядерного оружия. По словам представителя Белого дома, у Вашингтона была возможность обсудить эту тему на самом высоком уровне.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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