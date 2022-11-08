. США начали призывать партнера России поддержать потолок цен на нефть
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » США начали призывать партнера России поддержать потолок цен на нефть

США начали призывать партнера России поддержать потолок цен на нефть

США начали призывать партнера России поддержать потолок цен на нефтьМинистр финансов США Джанет Йеллен призвала Индию поддержать потолок цен на нефть

Индия выиграет от введения лимита цен на российскую нефть, сказала в интервью индийскому агентству PTI министр финансов США Джанет Йеллен.

Она заявила, что цель Вашингтона — удержать стоимость российской нефти, сохранив товар на мировом рынке. Эти меры принесут пользу странам, которые покупают сырье по низким ценам, пояснила Йеллен причину, по которой начала призывать партнера России поддержать потолок цен.

Министр добавила, что ограничение цен на нефть даст индийской стороне рычаги для переговоров о скидках на мировых рынках. В октябре Индия говорила, что думает над присоединением к потолку цен. В октябре Россия вышла на первое место среди экспортеров нефти в Индию.

В целом товарооборот двух стран подскочил более чем в два раза, заявил в ноябре глава МИД России Сергей Лавров.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

США начали призывать партнера России поддержать потолок цен на нефть
США начали призывать партнера России поддержать потолок цен на нефть
На пляже во Флориде люди заметили полицейского с собакой и пустились в бегство
На пляже во Флориде люди заметили полицейского с собакой и пустились
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели чеченских бойцов в Лисичанске
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели чеченских бойцов в
Cyberpunk 2077 получает обновление на Xbox Series X | S с поддержкой AMD FidelityFX Super Resolution 2.1
Cyberpunk 2077 получает обновление на Xbox Series X | S с поддержкой
В США нашли виновных в завышении цен на американский газ в Европе
В США нашли виновных в завышении цен на американский газ в Европе
Прохор Шаляпин влип в историю с недвижимостью
Прохор Шаляпин влип в историю с недвижимостью
Василиса Володина рассказала, чем опасна кровавая луна 8 ноября
Василиса Володина рассказала, чем опасна кровавая луна 8 ноября
Павла Волю хочет заменить Дорохов
Павла Волю хочет заменить Дорохов
Переживший покушение экс-премьер Пакистана насчитал три пули у себя в ноге
Переживший покушение экс-премьер Пакистана насчитал три пули у себя в
Россияне больше не считают валюту надежным способом вложения средств
Россияне больше не считают валюту надежным способом вложения средств
Тираж игр серии Gears of War превысил 40 миллионов копий
Тираж игр серии Gears of War превысил 40 миллионов копий
Подборка фотографий для перфекционистов (21 фото)
Подборка фотографий для перфекционистов (21 фото)

Топ на сегодня

Три обряда на полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: на деньги, удачу и любовь
Три обряда на полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: на деньги,
Рояль сожрал ноты
Рояль сожрал ноты
Ольга Бузова завела себе влиятельного любовника
Ольга Бузова завела себе влиятельного любовника
Членство владельца сгоревшего клуба «Полигон» в «Единой России» приостановлено
Членство владельца сгоревшего клуба «Полигон» в «Единой России»
Илон Маск посоветовал американцам голосовать за республиканцев
Илон Маск посоветовал американцам голосовать за республиканцев

Еще по теме

Южная Корея заявила о готовности поддержать ограничение цен на российскую нефть
США решили не вводить "потолок цен" на российскую нефть до выборов в Конгресс
В США заявили о готовности Индии обсуждать лимит цен на российскую нефть
Описаны сложности при установлении потолка цен на российскую нефть