. США подтвердили контакты с Россией для снижения риска применения ядерного оружия
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » США подтвердили контакты с Россией для снижения риска применения ядерного оружия

США подтвердили контакты с Россией для снижения риска применения ядерного оружия

США подтвердили контакты с Россией для снижения риска применения ядерного оружияСалливан: Белый дом контактировал с Россией, чтобы снизить риск применения ядерного оружия

Вашингтон в недавнем прошлом контактировал с Москвой, чтобы снизить риски применения ядерного оружия и предупредить о возможных последствиях, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

Американская сторона имела возможность провести контакты с Россией на самом высоком уровне, подтвердил он. «Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить», — подчеркнул представитель Белого дома во время дискуссии на площадке Совета по международным отношениям.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Салливан в течение последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

Журналисты уточнили, что советник президента США Джо Байдена ведет переговоры с Кремлем с целью предотвратить эскалацию конфликта на Украине, в том числе угрозу использования ядерного оружия.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Bioware опубликовали тизер новой Mass Effect к празднику фанатов серии
Bioware опубликовали тизер новой Mass Effect к празднику фанатов серии
Названа запрещенная для публикации в мессенджерах информация
Названа запрещенная для публикации в мессенджерах информация
Доступные способы, которые помогут удалить неприятный запах куриного мяса
Доступные способы, которые помогут удалить неприятный запах куриного
Соединение Солнца и Меркурия 8 ноября 2022 года: почему сегодня самый опасный день ноября
Соединение Солнца и Меркурия 8 ноября 2022 года: почему сегодня самый
Певица Анастасия осталась без пенсии
Певица Анастасия осталась без пенсии
США подтвердили контакты с Россией для снижения риска применения ядерного оружия
США подтвердили контакты с Россией для снижения риска применения
Губернатор Приморья связался с участвовавшими в боях под Павловкой морпехами
Губернатор Приморья связался с участвовавшими в боях под Павловкой
Стало известно о рекорде отгрузок нефти из России перед санкциями ЕС
Стало известно о рекорде отгрузок нефти из России перед санкциями ЕС
Астролог Кажетта Ахметжанова назвала самые невезучие знаки зодиака
Астролог Кажетта Ахметжанова назвала самые невезучие знаки зодиака
Объявлена дата выхода INFINITE GUITARS в подписке Game Pass
Объявлена дата выхода INFINITE GUITARS в подписке Game Pass
Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Чите
Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Чите
Даня Милохин делает, что хочет
Даня Милохин делает, что хочет

Топ на сегодня

Иностранцы удивились ценам на продукты в России на фоне санкций
Иностранцы удивились ценам на продукты в России на фоне санкций
Маск высказался о миссии Twitter
Маск высказался о миссии Twitter
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 ноября 2022 года: кому удастся избежать ошибок в этот день
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 ноября 2022 года: кому удастся избежать
Германия потратит миллиарды евро на ограничение роста цен на газ и энергию
Германия потратит миллиарды евро на ограничение роста цен на газ и
Доктор Мясников оценил эффективность популярного метода исследования
Доктор Мясников оценил эффективность популярного метода исследования

Еще по теме

Белый дом подтвердил визит советника Байдена в Киев
В России ответили на заявления США о последствиях применения ядерного оружия
В США не увидели угрозы применения Россией ядерного оружия на Украине
В США предупредили Москву об ответе в том числе на тактическое применение ядерного оружия