. Стало известно о дефиците антибиотика «Амоксиклав» в Москве
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стало известно о дефиците антибиотика «Амоксиклав» в Москве

Стало известно о дефиците антибиотика «Амоксиклав» в МосквеМинпромторг подтвердил факт дефицита антибиотика «Амоксиклав» в Москве

Аптеки Москвы столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина, в том числе препарата «Амоксиклав». Информацию подтвердили РИА Новости в Мипромторге.

Как сообщил фармацевт одной из аптек, приобрести антибиотик невозможно, на складах он закончился. Однако препарат пока можно купить онлайн, например, на сервисах «ЕАптека» и Apteka.ru. Маркетплейс «Здравсити» указал, что лекарства на основе амоксициллина и клавулановой кислоты есть в наличии.

Причинами повышенного спроса в Минпромторге назвали сезонный подъем заболеваемости и желание граждан приобрести «Амоксиклав» про запас, несмотря на то, что препарат отпускается по рецепту.

«С учетом завершения мероприятий по частичной мобилизации, а также с выходом новых отечественных производителей на рынок прогнозируется, что в ближайшее время сбои с обеспечением аптечной сети прекратятся», — добавили в ведомстве.

Препарат производится в России на пяти площадках, в совокупности в России наличествуют порядка 10,5 миллиона упаковок, согласно данных системы маркировки. Производители наращивают объемы производства.

После начала спецоперации на Украине россияне рассказали, что среди всех товаров больше всего боятся нехватки импортных лекарств, медицинского оборудования и продуктов. Наличие опасений по поводу лекарств подтвердилось ажиотажным спросом — в период с 28 февраля по 13 марта жители страны скупили месячный запас лекарств. В апреле медики сообщили о перебоях с поставками импортных расходных материалов. Тем не менее в Российском союзе промышленников и предпринимателей и Росздравнадзоре заявили об отсутствии устойчивого дефицита лекарств.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

КНДР возложила часть ответственности за кризис на Корейском полуострове на ООН
КНДР возложила часть ответственности за кризис на Корейском
Стало известно о дефиците антибиотика «Амоксиклав» в Москве
Стало известно о дефиците антибиотика «Амоксиклав» в Москве
Как думаете, что сказала эта собака своей хозяйке?
Как думаете, что сказала эта собака своей хозяйке?
Россиянам рассказали о действиях в случае сигнала тревоги
Россиянам рассказали о действиях в случае сигнала тревоги
Подорожает или исчезнет: какие продукты к Новому году нужно купить уже сейчас
Подорожает или исчезнет: какие продукты к Новому году нужно купить
Трамп анонсировал «важное заявление»
Трамп анонсировал «важное заявление»
Женщина сделала необычный заказ в «Макдоналдсе» и вызвала споры в сети
Женщина сделала необычный заказ в «Макдоналдсе» и вызвала споры в сети
Как ужиться под одной крышей с Овном: 5 советов астрологов
Как ужиться под одной крышей с Овном: 5 советов астрологов
Россиян предупредили о подорожании домашнего интернета и ТВ
Россиян предупредили о подорожании домашнего интернета и ТВ
Насте Ивлеевой ищут мужа родственники
Насте Ивлеевой ищут мужа родственники
Никас Сафронов заступился за сбежавших звезд
Никас Сафронов заступился за сбежавших звезд
Ольга Бузова собирается начистить морду Алине Загитовой
Ольга Бузова собирается начистить морду Алине Загитовой

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 8 ноября 2022 года: кому удастся избежать ошибок в этот день
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 ноября 2022 года: кому удастся избежать
Доктор Мясников оценил эффективность популярного метода исследования
Доктор Мясников оценил эффективность популярного метода исследования
В свердловском МЧС прокомментировали информацию о пожаре на Белоярской АЭС
В свердловском МЧС прокомментировали информацию о пожаре на
Россиян предупредили о риске остаться без новогодних подарков из Китая
Россиян предупредили о риске остаться без новогодних подарков из Китая
Тельцам обратить внимание на здоровье, а Скорпионам поблагодарить судьбу за уроки: как разным знакам зодиака выйти из коридора затмений
Тельцам обратить внимание на здоровье, а Скорпионам поблагодарить

Еще по теме

Когда болеют и какими средствами лечатся граждане Челябинска
Открытие года: ученые начнут создавать лекарства из грудного женского молока
В Польше в аптеках можно купить марихуану по рецепту
Из российских аптек пропадет третий препарат на основе фенспирида