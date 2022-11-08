. Стало известно о рекорде отгрузок нефти из России перед санкциями ЕС

Вадим Карасев

Bloomberg заявил о рекорде отгрузок нефти из России перед санкциями ЕССюжетСанкции против России:

Экспорт российской нефти морским путем взлетел до рекордных за последние пять месяцев значений. Как стало известно Bloomberg, это связано со скорым вступлением в силу запрета на такие поставки со стороны Евросоюза.

По данным агентства, объем грузоперевозок вырос до 3,6 миллиона баррелей в день, что является самым высоким показателем с начала июня. Наибольший рост в натуральном и процентном выражении, наблюдался в отгрузках из терминала в Мурманске.

Также суда с российской нефтью становятся «более осторожными» в отношении своего пункта назначения — они покидают российские порты, не раскрывая пункт назначения, пишет агентство.

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России из-за начала специальной военной операции на Украине. Согласно ему, вводится потолок цен на российскую нефть. Он подразумевает запрет на транспортировку нефти по морю третьим странам, если ее стоимость выше установленного предела.