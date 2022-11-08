. Стало известно, почему Сергей Сичкарь покинул проект
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Стало известно, почему Сергей Сичкарь покинул проект

Стало известно, почему Сергей Сичкарь покинул проект
В одном из эфиров руководство решило вскрыть довольно интересные условия Сергея Сичкаря. Компромат в этот раз слила Наталья Безверхова. Как оказалось, изначально Сергей Сичкарь совместно с Лерой Шимасюк не смогли победить в борьбе за комнату. В итоге они отправились к руководству и начали угрожать, что если их расселят, то пара попросту оставит Дом-2. Тем временем Наталье Безверховой удалось предоставить доказательства того, сто эти двое встречались ещё до своего прихода на Дом-2.

Кроме того, Екатерина Гордеева с самого начала знала, что Валерия и Сергей были парой уже давно. Значит, остальные ребята тоже это знали. Они лишь делали вид, что не в курсе и подыгрывали неумелой лжи этой пары. Да и про руководство забывать не стоит, которое просто не могло упустить таких деталей.
Также, по мнению Сичкаря, дальше будет только хуже. Ведь когда свободные комнаты займут пары с детьми или беременными женщинами, а их впоследствии начнут выселять, то всём в итоге испортят очень много нервов. И в подобных условиях до самого рождения ребёнка могут пожелать жить лишь неприкасаемые участники. Сичкарь уверен, что далее выселят пару Козловых, из-за чего он с Опенченко начали пугать руководство своим уходом. К чему всё это приведёт?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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