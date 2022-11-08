. Стас Садальский рассказал о драке Сергея Маковецкого с Максаковой на борту самолета
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Стас Садальский рассказал о драке Сергея Маковецкого с Максаковой на борту самолета

Стас Садальский рассказал о драке Сергея Маковецкого с Максаковой на борту самолета
Актер Стас Садальский поведал о ЧП с участием знаменитых актеров. Стас Садальский тепло относится к Людмиле Максаковой, с которой дружит много лет. Артист встал на сторону подруги, когда та столкнулась с агрессией коллеги Сергея Маковецкого. По словам Станислава Юрьевича актеры давно конфликтуют друг с другом, а на днях происходящее между ними достигло апогея. «Лучший в России Театр имени Вахтангова продолжают сотрясать громкие скандалы. Продолжается противостояние двух мастодонтов (кто круче) — Сергея Маковецкого и Людмилы Максаковой. Неприятная история вновь вышла на непредсказуемый уровень. В самолете, летящем на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке. Под действием спиртного Сергей в бизнес-классе стал неуправляемым… Максакова пыталась его успокоить, но тщетно», — поделился в личном блоге 71-летний Садальский.
После инцидента руководство Театра, по словам Стаса Садальского, намерено уволить Маковецкого… «Сережа, не позорься! Отстань от Людмилы!» — заявил Станислав Юрьевич. Однако 64-летний Сергей Васильевич отрицает заявления Садальского, подтвердив лишь, что действительно летел в компании с Максаковой. «В полете ничего не было!» — уверяет актер.
«Все ее театральные образы очень яркие и запоминающиеся. Мне интересно все, сказанное, прочитанное и сыгранное этой большой актрисой! Люблю слушать арии и песни в исполнении ее мамы Марии. А как поет сама Людмила — красиво, драматично и чувственно! Безумно вас люблю и поздравляю с днем рождения. Поздравьте Люду, она сегодня именинница. Кстати, „Миллион алых роз“ поэтом Вознесенским была написана для Людмилы Максаковой. Это песня до сих пор является главным бриллиантом в короне композитора Раймонда Паулса», — отмечал Станислав Юрьевич еще в сентябре.
# Шоу-бизнес Садальский Станислав
По материалам: z-aya

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