. Стефания Маликова поделилась кадрами с родными, пришедшими на открытие ее бутика
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Стефания Маликова поделилась кадрами с родными, пришедшими на открытие ее бутика

Стефания Маликова поделилась кадрами с родными, пришедшими на открытие ее бутика
Дизайнер Стефания Маликова обзавелась своим бутиком в Москве. На открытие магазина пришли все родные молодой бизнесвумен. Хотя Стефания Маликова окончила МГИМО, она выбрала работу не по специальности, а по душе. Девушка родилась в семье Дмитрия Маликова, и с малых лет ей удавалось блистать на светских раутах. Отец также брал ее с собой во время путешествий. Постепенно она стала интересоваться модой и запустила свой бренд одежды. Ей нравится создавать актуальные образы. Теперь Стеша создает наряды каждый сезон. Она рекомендует носить как брючные костюмы, так и пальто, платья и джинсы. Дочка певца часто сама носит образы, чтобы показать актуальные сочетания. А на днях она открыла свой бутик в Москве.
На этот раз Маликова в первый день предстала в черном платье макси и жакете. Ее пришли поздравить родные. Дмитрий был горд за свою наследницу.
Также пришли поздравить внучку дедушка Юрий Маликов и бабушка Людмила Вьюнкова. Юная бизнесвумен приготовила для всех украшения.
Во второй день Стеша уже встречала гостей в черном кукольном платье с воротником «Клодин». Она также дополнила лук лоферами на толстой подошве Chanel, которые сочетала с белыми носками. Юная бизнесвумен сделала акцент на стройных ногах.
«И завершающая серия открыток на память с моей семьей! Я вас очень люблю», — подписала кадры Стефания. Поклонники не только поздравили Маликову, но и восхитились ее девичьим нарядом. Многие также поразились тому, как она похожа со своей бабушкой. Фанаты уверены, что женщина выглядит очень молодо.
# Шоу-бизнес Маликова Стефания
По материалам: z-aya

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