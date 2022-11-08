. Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Чите

Вадим Карасев

Открытие мемориального комплекса и стелы "Чита – город трудовой доблести" состоялось в столице Забайкалья 7 ноября.

В торжественном мероприятии приняли участие глава региона Александр Осипов, зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, члены правительства региона.

"Мы этим знаковым событием, воплощённым в камне, отдаём долг перед нашими предками, которые были способны на всё. Это были люди крепче любых гвоздей, силой духа и мастерством которых на фронте и в тылу ковалась победа. Это на самом деле был тяжелейший труд, достойный всяческого уважения и почёта. Будем достойны наших предков не на словах, а на делах. Будем делать всё, чтобы вырвать победу", - обратился к присутствующим Осипов.

Во время открытия мемориального комплекса творческие коллективы показали и рассказали о трудовых подвигах забайкальцев в годы Великой Отечественной войны. Завершилось мероприятие торжественным возложением цветов к стеле.

Напомним, указом президента России Чита получила почетное звание "Город трудовой доблести" 10 сентября 2021 года. Чита — первый город Дальнего Востока, выступивший с идеей о присвоении звания "Города трудовой доблести". Сбор подписей в поддержку инициативы стартовал весной 2021 года, было собрано почти 250 тысяч голосов.