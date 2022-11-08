. Тираж игр серии Gears of War превысил 40 миллионов копий
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Тираж игр серии Gears of War превысил 40 миллионов копий

Тираж игр серии Gears of War превысил 40 миллионов копий


Netflix и The Coalition анонсировали вчера фильм и мультсериал по франшизе Gears of War. На данный момент подробностей о том, что собой будут представлять эти проекты, и когда они выйдут, не приводят. Однако, из анонса телевизионных адаптаций Gears of War стала известна интересная деталь об успехах игровой франшизы.

В анонсе Netflix отмечает, что количество проданных копий Gears of War превышает 40 миллионов:

С более чем 40 миллионами проданных копий в шести итерациях, плюс дополнительные спин-оффы, франшиза считается одной из самых богатых и высокооцененных в игровой индустрии, с базой преданных поклонников.

Напомним, что анонс приурочили к 16-летию серии Gears of War. Все игры франшизы сейчас доступны в подписке Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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