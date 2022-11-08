Вадим Карасев

C-SPAN сообщил о планах Трампа сделать «важное заявление» 15 ноября

Бывший американский президент Дональд Трамп анонсировал «важное заявление», которое он сделает в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида) 15 ноября, сообщил телеканал C-SPAN.

Во время выступления на митинге перед своими сторонниками в штате Огайо он уточнил, что промежуточные выборы во вторник, 8 ноября, по итогам которых представители Республиканской партии могут получить большинство в обеих палатах Конгресса США, могут стать «спасительными для страны». «15 ноября я сделаю очень важное заявление в Мар-а-лаго в Палм-Бич во Флориде», — поделился он планами.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп может объявить об участии в выборах президента. 3 ноября стало известно, что Трамп намерен баллотироваться на выборы президента в 2024 году.