Вадим Карасев

Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

Умер основатель и фронтмен Nazareth Дэн Маккаферти. Об этом сообщает Ultimate Classic Rock со ссылкой на бас-гитариста рок-группы Пита Эгню.

Музыкант скончался на 77-м году жизни.

Маккаферти был бессменным вокалистом Nazareth с 1968 года. С 2013 года он страдал хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Он покинул группу, узнав о диагнозе.