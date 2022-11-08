. Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth

Умер основатель и фронтмен рок-группы NazarethУмер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

Умер основатель и фронтмен Nazareth Дэн Маккаферти. Об этом сообщает Ultimate Classic Rock со ссылкой на бас-гитариста рок-группы Пита Эгню.

Музыкант скончался на 77-м году жизни.

Маккаферти был бессменным вокалистом Nazareth с 1968 года. С 2013 года он страдал хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Он покинул группу, узнав о диагнозе.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 9 ноября 2022 года
Лунный день сегодня 9 ноября 2022 года
Проявление эмоций на первом свидании: по каким признакам можно понять, что ты нравишься парню
Проявление эмоций на первом свидании: по каким признакам можно
Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth
Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth
Кадыров сообщил о готовящихся очередных «сюрпризах» для украинских военных
Кадыров сообщил о готовящихся очередных «сюрпризах» для украинских
Лучшие шутки и мемы из Сети - 08.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 08.11.2022 (15 фото)
Пентагон не смог подтвердить данные Киева о соглашении России и Ирана по ракетам
Пентагон не смог подтвердить данные Киева о соглашении России и Ирана
Что означает примета, если найти перо птицы на дороге или дома
Что означает примета, если найти перо птицы на дороге или дома
«Клон God of War» для Xbox вернулся в Microsoft Store к выходу God of War Ragnarok
«Клон God of War» для Xbox вернулся в Microsoft Store к выходу God of
Дэниел Рэдклифф высказался о смерти исполнителя роли Хагрида Робби Колтрейна
Дэниел Рэдклифф высказался о смерти исполнителя роли Хагрида Робби
Как привлечь в свою жизнь деньги, любовь и удачу: обряды, которые можно провести 8 ноября на полное лунное затмение
Как привлечь в свою жизнь деньги, любовь и удачу: обряды, которые
Назван уровень потерь экономики Германии из-за цен на нефть и газ
Назван уровень потерь экономики Германии из-за цен на нефть и газ
Стали известны результаты первых экзитполов выборов в США
Стали известны результаты первых экзитполов выборов в США

Топ на сегодня

России предсказали дефицит рабочих и инженеров
России предсказали дефицит рабочих и инженеров
Россиянам рассказали о действиях в случае сигнала тревоги
Россиянам рассказали о действиях в случае сигнала тревоги
Даня Милохин делает, что хочет
Даня Милохин делает, что хочет
Насте Ивлеевой ищут мужа родственники
Насте Ивлеевой ищут мужа родственники
Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Чите
Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Чите

Еще по теме

Фронтмен группы Nazareth передал аукциону канала «Интера» платиновый диск
Скончался вокалист рок–группы Status Quo
Умер экс-вокалист Faith No More Чак Мосли
Фронтмен Kasabian покинул группу