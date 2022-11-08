. В МИД заявили, что Россия не ведет переговоры по Украине с США

Москва не обсуждает российско-украинский конфликт с Вашингтоном, при этом российское руководство всегда открыто к дискуссии с официальным Киевом. Об этом заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

Он отметил, что ранее переговоры с Украиной уже велись и были прерваны не по вине РФ.

Вместе с тем он указал, что в настоящий момент продолжается обсуждение создания зоны безопасности вокруг территории Запорожской атомной электростанции.

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