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В России прекратит работать популярный VPN-сервис

В России прекратит работать популярный VPN-сервис«Лаборатория Касперского» прекратит работу своего VPN Kaspersky Secure Connection в России

«Лаборатория Касперского» поэтапно прекратит работу своего VPN-сервиса Kaspersky Secure Connection в России. Об этом сообщается на сайте компании.

«VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке. Отключение продукта в России будет происходить поэтапно, чтобы свести неудобства для текущих пользователей к минимуму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что платная версия популярного сервиса будет продаваться до конца декабря 2022 года. У платных клиентов приложение продолжит работать до окончания срока действия лицензии или текущей подписки, уточнили в компании. Бесплатная версия будет доступна до 15 ноября, после чего воспользоваться ей в России уже не получится. Аналогична ситуация и с Kaspersky Secure Connection, входящим в состав различных комплексных решений, пояснили в «Лаборатория Касперского».

«Изменения в работе Kaspersky Secure Connection не затронут никакие иные страны, кроме России. Русскоязычная версия приложения все так же будет доступна на сайтах "Лаборатории Касперского" и в магазинах мобильных приложений. Для пользователей за пределами России набор доступных функций и VPN-серверов не изменится», — добавили в компании.

Ранее IT-специалист Емельян Мараховский дал россиянам советы по выбору надежного VPN-сервиса. По словам эксперта, пользователям следует отказаться от VPN-расширений в браузерах, так как они могут собирать личную информацию.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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