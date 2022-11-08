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В России прокомментировали прогноз о распаде США через десять лет

В России прокомментировали прогноз о распаде США через десять летПушков счел допустимым прогноз аналитика Армстронга о том, что к 2032 году США не станет

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал прогноз американского аналитика Мартина Армстронга о распаде США через десять лет.

Сенатор счел допустимым развитие ситуации, что Соединенных Штатов не станет к 2032 году из-за социальных потрясений и финансового коллапса.

«Подобные прогнозы насчет будущего США звучат все чаще и уже превращаются из политической экзотики в нечто более серьезное, попадая в зону пока еще невысокой, но допустимой вероятности», — подчеркнул Пушков.

Ранее аналитик Мартин Армстронг заявил, что Соединенные Штаты разрушаются, к 2032 году государство придется перестраивать заново. Он также сделал прогноз, что выборы 2024 года в США могут не состояться из-за крайнего обострения политической борьбы.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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