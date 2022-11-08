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В России прокомментировали возможную смену генсека НАТО

В России прокомментировали возможную смену генсека НАТОЗамглавы МИД Грушко заявил, что РФ непринципиально, кто сменит генсека Столтенберга в НАТОСюжетРоссия и НАТО:

В России прокомментировали возможную смену генерального секретаря НАТО. Как заявил заместитель главы МИД Александр Грушко в интервью телеканалу «Звезда», Москве непринципиально, кто сменит генсека Йенса Столтенберга, поскольку он выражает лишь согласованную позиции Североатлантического альянса. Запись опубликована в Telegram-канале ведомства.

«Совершенно непринципиально, потому что генеральный секретарь при всем его громком названии в общем-то управляет канцелярией, секретариатом НАТО, то, что он произносит, — это согласовывается в главных политических органах альянса», — указал замминистра иностранных дел.

Грушко отметил, что США пытаются использовать НАТО для удержания мировой гегемонии, однако мир стал полицентричным. Одним из методов становится создание общего врага альянса, и в последнее время он последовательно продвигался «в сторону демонизации России», добавил высокопоставленный дипломат.

Ранее газета New York Times сообщила, что в качестве основного кандидата на пост следующего генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга рассматривают вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд, которая ранее также занимала должность министра иностранных дел страны.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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