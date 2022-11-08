. Василиса Володина рассказала, чем опасна кровавая луна 8 ноября

Астролог Василиса Володина предсказала большие изменения. Согласно прогнозу Василисы Володиной, следующая неделя — с 7 по 13 ноября — станет самой сложной в ноябре. По словам известного астролога, данный период является решающим и подытожит все, что происходит в этом году. Изменения произойдут на политической арене. «Прежде всего, нужно обратить внимание на лунное затмение 8 числа. Кстати, на этот день выпадают очередные выборы в Конгресс США — так себе совпадение, честно говоря. Выборы — важное событие не только для самой страны, они многое решают и для всех мировых процессов, на них завязаны последующие глобальные изменения курса США и дома, и на мировой арене», — отметила Володина. В этот период не обойтись без конфликтов. «…мощная и довольно агрессивная борьба противоположностей, позиций, мнений в комплекте, потому что затмение сопровождается букетом напряженных аспектов. Солнце и Меркурий замыкают сложный тау-квадрат с участием Урана и Сатурна. Активизация боевых действий, увы, вероятна. Транспортная аварийность повышена, как и прочие техногенные риски (не рукотворные, случайные! Это я тем, кто боится применения ядерного оружия)», — добавляет специалист.Астролог напомнила о судьбоносности ближайших дней. «Дни, когда ситуация доходит до своей кульминации и… может поменяться в разумную сторону. А может закрепиться в текущем тлеющем положении на несколько месяцев. Приятные изменения просматриваются плохо, а вот неприятные, но логичные, уместные, понятные и своевременные возможны. Надеюсь на это и в вашей персональной истории, и в нашей общей на всех», — предполагает Василиса в личном Telegram-канале. Однако Володина подчеркнула, что на следующей неделе некоторые люди могут изменить жизнь. «Те, кого что-то давно беспокоит, мучает, препятствует нормальной жизни, именно сейчас могут найти способ поменять ситуацию. Способ не будет приятным, он требует больших усилий и самоотречения, но без них не выбраться из тянучки проблем. То есть, если человек погряз в микрокредитах, сейчас нужно сесть на голодный паек, буквально перекрыть все траты, оставить уровень выживания, чтобы не погрязнуть еще больше и начать хотя бы медленное выползания из долгов. Легкого варианта не предусмотрено. И так во всех сферах, странах, ситуациях — но у каждого по-своему, в соответствии с теми проблемами, которые беспокоят», — заключила Володина.