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Вера Брежнева поделилась селфи после долгого перерыва

Вера Брежнева поделилась селфи после долгого перерыва
Певица Вера Брежнева готовится к выступлению в Риге и показала, как сейчас выглядит. Вера Брежнева является бывшей солисткой группы «ВИА Гра». Она уже давно строит сольную карьеру. Певица предпочла скрывать роман с Константином Меладзе. Даже свадьбу они сыграли тайно. Но потом супруги стали даже вместе выходить в свет. Однако в этом году из-за ситуации в мире пара покинула Россию. На этот раз Вера не скрывает, некоторое время она провела в Италии. Потом певица предпочла заняться помощью беженцам, ездила в Польшу. А недавно она выпустила новую песню «Вышиванка». Артистка готовится к возвращению на сцену. При этом на днях она увиделась с младшей дочкой. В понедельник, 7 ноября, артистка отправилась в студию звукозаписи. Она поделилась первым селфи за долгое время  Вера позировала без макияжа с распущенными локонами. Певица выглядела похорошевшей.
«С одной стороны учусь жить заново, а с другой – есть опыт, знания, привычки, паттерны. Все смешалось. Но сейчас прислушиваюсь ко всем новым ощущениям», – поделилась звезда. Поклонники отметили, что Брежнева похорошела. Еще несколько месяцев назад певица признавалась, что перестала смотреть на себя в зеркало. Ей стало важно совсем не то, как она выглядит. Но теперь артистка погружена в работу. Через месяц она даст концерт в Риге, к которому активно готовится.
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

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