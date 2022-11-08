. Владимир Путин сообщил о продлении программы материнского капитала до 2026 года
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Владимир Путин сообщил о продлении программы материнского капитала до 2026 года

Владимир Путин сообщил о продлении программы материнского капитала до 2026 года

Программа материнского капитала продлена до 2026 года, заявил президент Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции по вопросу поддержки доходов семей с детьми.

Он напомнил, что два года назад был расширен круг получателей материнского капитала — его стали предоставлять семьям после рождения первого ребенка.

«Теперь ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал», — сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году составит порядка 590 тысяч рублей.

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По материалам: pnp.ru

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