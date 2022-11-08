. Владимир Зеленский обокрал всех украинских олигархов

Актер и президент Владимир Зеленский отобрал весь крупный бизнес в своей стране. Решение о национализации пяти предприятий — «Мотор Сич», «Запорожтрансформатор», АвтоКрАЗ, «Укрнефть» и «Укртатнафта» — было принято на основании действующих законов с целью обеспечить нужды обороны, подчеркнул Зеленский. Переход активов «стратегически важных предприятий» «Мотор Сич», «Запорожтрансформатор», АвтоКрАЗ, «Укрнафта» и «Укртатнафта» в собственность государства позволит обеспечить нужды оборонного сектора Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. По его словам, такие шаги принимаются в соответствии с законами и «помогут обеспечивать насущные потребности нашего сектора обороны». О решении передать указанные предприятия в собственность государства ранее 7 ноября написала «Украинская правда». По данным ее источников, решение о принудительном отчуждении акций этих компаний в пользу государства днем ранее приняла национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Акции принадлежали частным лицам, в том числе бизнесменам Игорю Коломойскому, Константину Жеваго и другим. «Страна.ua» со ссылкой на документы комиссии сообщила, что основанием для решения стал ряд законов о принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях военного или чрезвычайного положения. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что изъятые активы приобрели статус военного имущества и перешли в управление Минобороны. Он пояснил, что после окончания действия военного положения (введено с 24 февраля) собственникам могут вернуть эти активы либо возместить их стоимость. «Мотор Сич» занимается производством авиационных двигателей и газотурбинных установок. В октябре его президента Вячеслава Богуслаева обвинили в поставке двигателей в Россию. «Запорожтрансформатор» выпускает масляные трансформаторы и электрические реакторы. АвтоКрАЗ (Кременчугский автомобильный завод) производит грузовые автомобили. «Укрнафта» — нефтедобывающая компания, которая также владеет сетью АЗС, а «Укртатнафта» занимается нефтепереработкой, пишет «РБК».