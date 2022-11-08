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Врач Продеус предупредил о рисках использования спреев от насморка

Врач Продеус предупредил о рисках использования спреев от насморкаИммунолог Андрей Продеус предупредил россиян, что спреи от насморка вызывают зависимость

Врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус предупредил россиян об опасности сосудосуживающих средств от насморка. В разговоре с «Радио Sputnik» специалист заявил, что такие спреи и капли вызывают зависимость.

«Длительное и неумеренное применение сосудосуживающих капель от насморка ведет к вазомоторному риниту, то есть к нарушению функционирования слизистой оболочки носа и к регулярной отечности. Слизистая станет очень уязвимой для вирусов и бактерий, на ней погибнут ворсинки, а ткань под ней начнет постоянно отекать», — предостерег доктор и добавил, что зависимость от сосудосуживающих препаратов в какой-то степени можно приравнять к наркомании.

По словам врача, это непростое заболевание, которое с трудом поддается лечению. В некоторых случаях медикам даже приходится прибегать к хирургическим методам и срезать слизистую, которая фактически погибла.

Продеус предупредил, что сосудосуживающие препараты нельзя использовать более трех-четырех дней подряд. «Если необходимость в использовании таких капель сохраняется дольше, то надо проконсультироваться с врачом. Эти капли снимают симптомы, а не лечат. Лечение может назначить только врач», — заключил он.

Ранее Продеус дал россиянам пять советов, соблюдение которых поможет не заболеть осенью. По словам врача, один из главных способов укрепить иммунитет в сезон простуд — вовремя ложиться спать.

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По материалам: lenta.ru

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