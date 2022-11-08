. Врач вынес вердикт распухшему Николаю Баскову

Певец Николай Басков невероятно потолстел. Недавнее появление Николая Баскова на шоу «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым породило множество слухов о том, что натуральный блондин тяжело болен. Болезненного вида певец пришел в студию с опухшим лицом. В Сети предположили, что артист поправился на фоне проблем со здоровьем. Врач-косметолог Татьяна Баллирано рассказала, что отеки Баскова могут быть связаны как с серьезными системными недугами, так и с различными заболеваниями внутренних органов. Например, к похожим изменениям во внешности могут приводить болезни сердца или почек. Специалист не исключила и вариант с резким отказом от приема препаратов для похудения или антидепрессантов. Речь идет о так называемом «синдроме отмены». Возможно, певец не посоветовался с лечащим врачом перед тем, как прервать курс препаратов.«Возникает обратная реакция — так называемый откат, при котором, наоборот, замедляется обмен веществ, задерживается жидкость в организме и плохо расщепляются жиры», — цитирует врача «Пятый канал». Сам певец не комментирует очевидные изменения во внешнем виде. Фанаты считают, он молчит потому, что не хочет делиться с публикой плохими новостями. Напомним, что недавно изменения во внешнем виде продемонстрировала и актриса Анна Чиповская. Зрители, глядя на её живот, решили, что актриса находится в положении.