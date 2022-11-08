. Вслед за Юрием Шатуновым умер его создатель

После смерти певца Юрия Шатунова трагическая череда смертей продолжается. Злой рок продолжает сражать всех причастных к легендарной группе «Ласковый май». Этим летом близкие, коллеги и поклонники со слезами на глазах простились с Юрием Шатуновым, потом стало известно о кончине клавишника Михаила Афанасьева, входившего в первый состав коллектива, а 7 ноября появилась трагическая новость о смерти Сергея Кузнецова, основателя «Ласкового мая», которую подтвердил участник группы Андрей Гуров. Именно композитор, в 80-х годах работавший в детском доме преподавателем, раскрыл талант Шатунова, а потом сочинил для артиста первый хит «Белые розы». Позже он сотрудничал с группами «Стекловата» и «Чернила для пятого класса», а с 2021 года продвигал молодого певца, победителя «Синей птицы» Семена Розова.Кузнецов жил и работал в Оренбурге. Долгое время он ухаживал за тяжелобольной мамой, но о его проблемах со здоровьем ничего не было известно. Поэтому его смерть стала шоком для коллег и друзей, ведь только в минувшие выходные композитор организовал выступления для своего подопечного. «Да уж и новости. Очень жаль. Не мог он без Юры, не мог… Вечная память», «Как жалко. Ненадолго Юру Шатунова пережил», «Да что ж такое-то. Как же жалко! Царствие небесное!», — выражают соболезнования фанаты коллектива. Напомним, Юрий Шатунов скончался этим летом от обширного инфаркта. Певцу почувствовал себя плохо на отдыхе с друзьями в Подмосковье, они сразу же отвезли артиста в ближайшую поликлинику, а потом вызвали ему «скорую», но врачи не смогли спасти экс-солиста «Ласкового мая».