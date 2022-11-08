. Выращенные в лаборатории эритроциты начали проходить испытание

Вадим Карасев

Двум здоровым добровольцам перелили выращенные в лаборатории эритроциты в рамках исследования Restore, проводимого совместно Национальной службой здравоохранения и Бристольским университетом. Никаких негативных побочных эффектов не отмечено. Исследование может открыть новые перспективы в лечении пациентов с серповидно-клеточной анемией и талассемией и решить проблему нехватки доноров для людей с редкими группами крови.

Изготовленные клетки крови были выращены из стволовых клеток доноров. Целью исследования стало сопоставить продолжительность жизни выращенных в лаборатории клеток по сравнению со стандартными эритроцитами от того же донора. «Это сложное и захватывающее испытание — огромный шаг вперед для производства крови из стволовых клеток, — говорит профессор Эшли Той из Бристольского университета. — Это первый случай переливания выращенной в лаборатории крови из донорских стволовых клеток, и мы рады видеть, насколько хорошо клетки работают в конце клинического испытания».

Ученые ожидают, что полученная в лаборатории кровь превзойдет стандартную донорскую кровь. Продолжительность жизни эритроцитов составляет около 120 дней, и нормальная донорская кровь будет содержать клетки разного возраста. Напротив, выращенные в лаборатории клетки крови будут все свежие, поэтому смогут работать лучше и дольше. Это может снизить частоту переливаний для пациентов, которым регулярно требуется кровь, и помочь избежать обычного при слишком частых переливаниях осложнения, когда в организме накапливается слишком много железа. «Мы надеемся, что наши эритроциты, выращенные в лаборатории, прослужат дольше, чем те, что получены от доноров крови», — говорит профессор Седрик Геварт из Кембриджского университета.

Лабораторные эритроциты производятся из взрослых стволовых клеток, взятых из донорской крови. Стволовые клетки помещают в питательный раствор на 18-21 день, что стимулирует их размножение и развитие в зрелые эритроциты. Для производства одной-двух столовых ложек эритроцитов необходимо около 24 литров питательного раствора. Клетки снабжены меткой, что позволяет обнаружить их в образцах крови участников исследования через полгода после введения клеток.

Ожидается, что по крайней мере десять участников получат две мини-трансфузии с интервалом не менее четырех месяцев, одну из обычных донорских эритроцитов и одну из выращенных в лаборатории, чтобы выяснить, сохраняются ли в их организме молодые эритроциты, полученные в лаборатории, дольше, чем обычные эритроциты.