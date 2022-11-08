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Захарова рассказала о контактах России и США

Захарова рассказала о контактах России и СШАЗахарова: Россия и США продолжают точечные контакты, Москва открыта для диалога

Россия и США продолжают точечные контакты в тех сферах, где это крайне необходимо. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ее слова агентство РИА Новости.

«Я скажу то, о чем мы всегда говорили, что у нас сохраняются, назовем это, точечные контакты с Соединенными Штатами Америки по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения», — заявила дипломат. Она также подчеркнула готовность Москвы к любым диалогам по вопросам, которые представляют выгоду и взаимный интерес для обеих сторон.

Ранее профессор Католического университета Америки (США) Майкл Киммейдж предположил, что Россия и Украина могут заключить перемирие на зимний период, поскольку это будет отвечать военным целям обеих сторон. При этом, по его словам, Москва вряд ли откажется от новых территорий, а Киев не откажется от заявленной цели по возвращению к границам до 2014 года.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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