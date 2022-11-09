. 14 фотоколлажей, которые наглядно показывают, что двойником звезды может оказаться кто угодно и даже ленивец

Все мы уже давно привыкли к тому, что почти у каждой знаменитости найдётся свой двойник. Это может быть человек с уникальной внешностью от природы или преданный фанат, готовый пойти на всё, чтобы стать внешне похожим на своего кумира. Но герои сегодняшнего поста точно не ложились под скальпель хирурга, чтобы приобрести черты внешности, как у звезды. Их такими сделала сама природа.

А показать это необычное совпадение решил один креативный парень из Германии по имени Томас Поль. Автор составил смешные коллажи, используя известный мем из фильма «Человек-паук» с Тоби Магуайером, снимающего и надевающего очки обратно. Кажется, он так же, как и мы, не верит своим глазам, что милый котёнок — это вылитый Эд Ширан.

Эд Ширан

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Суть мема с Тоби Магуайером заключается в том, чтобы иронично показать своё отношение ко второй картинке, сравнивая её с первой. Используя этот шаблон, Томас здоровски и очень неординарно продемонстрировал забавных двойников известных людей.

Снуп Догг

Рон Перлман

Стив Бушеми

Джон Траволта

Эдриан Броуди

Уильям Мэйси

Ричард Брэнсон

Ричард Гир

Адам Драйвер

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В американском округе Монмут был найден кот, который оказался четвероногим братом-близнецом актёра Адама Драйвера. Посмотрите сами! Ушки, носик, глазки — всё как у актёра.

Томас Сэнгстер

Майкл Сера

Лора Дерн

Харрисон Форд

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А здесь вы можете стать свидетелями ну очень неожиданных встреч четвероногих со своими близнецами. Их хозяева настолько были удивлены случившимся, что даже щёлкнули парочку снимков на память. Заглядывайте!