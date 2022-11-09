. 15 удивительных питомцев, чья внешность настолько яркая, что ею невозможно налюбоваться
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15 удивительных питомцев, чья внешность настолько яркая, что ею невозможно налюбоваться

15 удивительных питомцев, чья внешность настолько яркая, что ею невозможно налюбоваться

Природа — не всегда прилежная ученица, временами она становится самой настоящей хулиганкой. То палитру красок прольёт на кого-то, то наоборот забудет разукрасить своё творение. А в руках этой творческой натуры может оказаться кто или что угодно.

Сегодня же мы собрали для вас 15 примеров питомцев, которые не остались без внимания матушки-природы. Ведь над их созданием она так кропотлива поработала, что даже слегка перестаралась. Поэтому их внешность получилась особенно яркой и местами завораживающей.

У моего котёнка-альбиноса полупрозрачные ушки

kooshinni

Этот парень не перестаёт красть сердца всех тех, кто хоть раз его повстречал

commonvanilla

Глядя на этого красавчика, мы уверены, что никто и не будет против, если его сердечко украдёт эта особа.

У моей собаки коготь наполовину чёрный и наполовину белый

zymurginian

У котика зрачки в форме треугольника

Realistic_human

Зигзагообразный узор прям на хвостике

gonnaflynow

Скромняга, чья окраска столь необычна из-за витилиго

TeisTom

Поликория

Flowered_bob_hat

Поликория — это редкий врождённый дефект глаза, при котором появляется больше одного зрачка. Как правило, в таких случая зрение не пропадает, но его острота слегка снижается.

Длиннющие усищи

Felspawn

У нас есть подозрения, что у этого милейшего котёнка точно нет проблем со связью с космосом.

Один пальчик, а вместе с ним и подушечка решили выделиться своим цветом

33Fraise33

Лохматый Эркюль Пуаро

MaximumAsparagus

Кажется, кто-то позаимствовал у белки хвост

Unicornglitteryblood

Трёхзубик

catszdiary

А вот и четырёхглазик подошёл

wtdarn

Счастливая зефирка

lychee.bao

Голубоглазка по кличке Личи — альбинос.

Декстер и его «коротенький» хвостик

jubileesoph

Бонус: ягнёнок с привидением у себя на макушке

cblackbear

Здесь вы можете посмотреть на фотографии забавных белочек, чья неуклюжесть точно поднимет вам настроение.

# Интересное
По материалам: twizz

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