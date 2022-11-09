. 16 фото чудес природы, которые выбили себе место на победном Олимпе конкурса Mangrove Photography Awards 2022

Вот и подошёл к концу ежегодный конкурс фотографии Mangrove Photography Awards 2022, посвящённый демонстрации красот мангровых лесов и их обитателей. Фотографы, принимавшие участие в состязании, приложили немало усилий, чтобы создать по-настоящему эффектные и запоминающиеся снимки. К счастью, с этой задачей блестяще справились большинство конкурсантов. Их объектив сумел запечатлеть действительно крутые моменты и сюжеты.

Судьи поставили положительные отметки многим работам, так как выбрать очевидного лидера среди огромного разнообразия уникальных работ было почти невозможно. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми конкурсными фотографиями, которые можно отнести к разряду «лучшие из лучших».

Победитель конкурса — «На краю», Багамы

Победитель конкурса — «Голубой краб», Мехико

Финалист конкурса — «Другая перспектива», Индонезия

Jillian E. MorrisMartin BroenHamid Rad

Главная цель мероприятия Mangrove Photography Awards — продемонстрировать уникальность мангровых лесов и их уязвимость. Современные реалии ставят под угрозу существование многих видов животных и растений. Конкурс позволяет привлечь внимание к существующим экологическим проблемам и подтолкнуть неравнодушных людей к их решению.

Финалист конкурса — «Живое ископаемое», Мехико

Победитель конкурса — «Охотники за мёдом», Бангладеш

Победитель конкурса — «Колпицы», Бразилия

Победитель конкурса — «Здоровая экосистема», Индонезия

Fernando Constantino Martinez BelmarMuhammad Mostafigur RahmanPriscila ForoneFakhrizal Setiawan

Мангровые леса — это вечнозеленые сообщества растений, которые произрастают в тропиках и в экваториальном поясе. Они растут в условиях повышенной влажности — на затопляемых участках морских побережий и устьев рек.

Победитель конкурса — «Взлёт», ОАЭ

Финалист конкурса — «Добыча афалин», Соединённые Штаты Америки

Победитель конкурса — «Танцующие деревья Валакири», Индонезия

Финалист конкурса — «Дерево жизни», ОАЭ

Финалист конкурса — «Двойная рыба», Малайзия

Финалист конкурса — «Жизнь в белых мангровых зарослях», Вьетнам

Финалист конкурса — «Молния», Бангладеш

Финалист конкурса — «Летающий крокодил», Мехико

Jayakumar MnMark Ian CookLoïc DupuisAmar HabeebEmanuele BiggiAlex CaoJahid ApuAlvaro Herrero Lopez-Bletran

Организаторы приглашают поучаствовать в конкурсе всех желающих. Фотографам необходимо продемонстрировать уникальный сюжет, который бы показывал и раскрывал интересные особенности мангровых лесов.

Главный победитель конкурса — «Страж мангровых зарослей», Куба

Tanya Houppermans

Здесь вы можете посмотреть восхитительные снимки победителей престижного и яркого конкурса свадебной фотографии FdB Awards 2022.