16 фото чудес природы, которые выбили себе место на победном Олимпе конкурса Mangrove Photography Awards 2022
Вот и подошёл к концу ежегодный конкурс фотографии Mangrove Photography Awards 2022, посвящённый демонстрации красот мангровых лесов и их обитателей. Фотографы, принимавшие участие в состязании, приложили немало усилий, чтобы создать по-настоящему эффектные и запоминающиеся снимки. К счастью, с этой задачей блестяще справились большинство конкурсантов. Их объектив сумел запечатлеть действительно крутые моменты и сюжеты.
Судьи поставили положительные отметки многим работам, так как выбрать очевидного лидера среди огромного разнообразия уникальных работ было почти невозможно. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми конкурсными фотографиями, которые можно отнести к разряду «лучшие из лучших».
Победитель конкурса — «На краю», Багамы
Победитель конкурса — «Голубой краб», Мехико
Финалист конкурса — «Другая перспектива», Индонезия
Главная цель мероприятия Mangrove Photography Awards — продемонстрировать уникальность мангровых лесов и их уязвимость. Современные реалии ставят под угрозу существование многих видов животных и растений. Конкурс позволяет привлечь внимание к существующим экологическим проблемам и подтолкнуть неравнодушных людей к их решению.
Финалист конкурса — «Живое ископаемое», Мехико
Победитель конкурса — «Охотники за мёдом», Бангладеш
Победитель конкурса — «Колпицы», Бразилия
Победитель конкурса — «Здоровая экосистема», Индонезия
Мангровые леса — это вечнозеленые сообщества растений, которые произрастают в тропиках и в экваториальном поясе. Они растут в условиях повышенной влажности — на затопляемых участках морских побережий и устьев рек.
Победитель конкурса — «Взлёт», ОАЭ
Финалист конкурса — «Добыча афалин», Соединённые Штаты Америки
Победитель конкурса — «Танцующие деревья Валакири», Индонезия
Финалист конкурса — «Дерево жизни», ОАЭ
Финалист конкурса — «Двойная рыба», Малайзия
Финалист конкурса — «Жизнь в белых мангровых зарослях», Вьетнам
Финалист конкурса — «Молния», Бангладеш
Финалист конкурса — «Летающий крокодил», Мехико
Организаторы приглашают поучаствовать в конкурсе всех желающих. Фотографам необходимо продемонстрировать уникальный сюжет, который бы показывал и раскрывал интересные особенности мангровых лесов.
Главный победитель конкурса — «Страж мангровых зарослей», Куба
Здесь вы можете посмотреть восхитительные снимки победителей престижного и яркого конкурса свадебной фотографии FdB Awards 2022.