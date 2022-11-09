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16 фото чудес природы, которые выбили себе место на победном Олимпе конкурса Mangrove Photography Awards 2022

16 фото чудес природы, которые выбили себе место на победном Олимпе конкурса Mangrove Photography Awards 2022

Вот и подошёл к концу ежегодный конкурс фотографии Mangrove Photography Awards 2022, посвящённый демонстрации красот мангровых лесов и их обитателей. Фотографы, принимавшие участие в состязании, приложили немало усилий, чтобы создать по-настоящему эффектные и запоминающиеся снимки. К счастью, с этой задачей блестяще справились большинство конкурсантов. Их объектив сумел запечатлеть действительно крутые моменты и сюжеты.

Судьи поставили положительные отметки многим работам, так как выбрать очевидного лидера среди огромного разнообразия уникальных работ было почти невозможно. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми конкурсными фотографиями, которые можно отнести к разряду «лучшие из лучших».

Победитель конкурса — «На краю», Багамы

Jillian E. Morris

Победитель конкурса — «Голубой краб», Мехико

Martin Broen

Финалист конкурса — «Другая перспектива», Индонезия

Hamid Rad

Главная цель мероприятия Mangrove Photography Awards — продемонстрировать уникальность мангровых лесов и их уязвимость. Современные реалии ставят под угрозу существование многих видов животных и растений. Конкурс позволяет привлечь внимание к существующим экологическим проблемам и подтолкнуть неравнодушных людей к их решению.

Финалист конкурса — «Живое ископаемое», Мехико

Fernando Constantino Martinez Belmar

Победитель конкурса — «Охотники за мёдом», Бангладеш

Muhammad Mostafigur Rahman

Победитель конкурса — «Колпицы», Бразилия

Priscila Forone

Победитель конкурса — «Здоровая экосистема», Индонезия

Fakhrizal Setiawan

Мангровые леса — это вечнозеленые сообщества растений, которые произрастают в тропиках и в экваториальном поясе. Они растут в условиях повышенной влажности — на затопляемых участках морских побережий и устьев рек.

Победитель конкурса — «Взлёт», ОАЭ

Jayakumar Mn

Финалист конкурса — «Добыча афалин», Соединённые Штаты Америки

Mark Ian Cook

Победитель конкурса — «Танцующие деревья Валакири», Индонезия

Loïc Dupuis

Финалист конкурса — «Дерево жизни», ОАЭ

Amar Habeeb

Финалист конкурса — «Двойная рыба», Малайзия

Emanuele Biggi

Финалист конкурса — «Жизнь в белых мангровых зарослях», Вьетнам

Alex Cao

Финалист конкурса — «Молния», Бангладеш

Jahid Apu

Финалист конкурса — «Летающий крокодил», Мехико

Alvaro Herrero Lopez-Bletran

Организаторы приглашают поучаствовать в конкурсе всех желающих. Фотографам необходимо продемонстрировать уникальный сюжет, который бы показывал и раскрывал интересные особенности мангровых лесов.

Главный победитель конкурса — «Страж мангровых зарослей», Куба

Tanya Houppermans

Здесь вы можете посмотреть восхитительные снимки победителей престижного и яркого конкурса свадебной фотографии FdB Awards 2022.

# Интересное
По материалам: twizz

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