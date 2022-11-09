. 16 случаев, когда людям в руки попали винтажные косметические диковинки из прошлого
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 16 случаев, когда людям в руки попали винтажные косметические диковинки из прошлого

16 случаев, когда людям в руки попали винтажные косметические диковинки из прошлого

16 случаев, когда людям в руки попали винтажные косметические диковинки из прошлого

Желание хорошо выглядеть и быть красивее сопутствует человечеству многие века. Поэтому и всякие косметические принадлежности существуют давно. Некоторые винтажные образцы попадают в руки современных людей и кажутся настоящей диковинкой. Столько магии и сказки в этих старых пудреницах, футлярах для помады и флаконах духов! Мы собрали для вас несколько примеров.

Старая пудреница

Thatgirljessi

Сегодня нашла в комиссионке винтажную карусель для помад

catlvr1998

Серебряный футляр для помады 1930-х годов

reddit

Аромат Caresse d’Amour 1920 года от Мюри, известного французского парфюмера начала 20-го века

A_Name_With_No_Horse

Компактная косметичка в стиле ар-деко 20–30-х годов 

amthsts

Медальон с твёрдыми духами в Shisedo «Zen» 1964 г.

northwest-se

Стоил 5 долларов на барахолке (примерно 308 рублей).

Винтажный тюбик губной помады Revlon

FinlandBall1939

Он был найден вместе с несколькими другими предметами 1940-х годов в руинах полуразрушенного викторианского дома в лесу.

Распылитель духов из 60-х годов

venus_priestess

Моя мама нашла эту пудреницу Enamel Vintage

JustanotherMUA

Флакон духов 1920-х годов

LordGalahadsKhalessi

Автор фото задаётся вопросом, стоит ли его чистить. И действительно, вдруг он потеряет часть своего шарма?

Винтажная подставка для губной помады Matson

headclouds

Стоила она 4,99 доллара. По текущему курсу это примерно 307 рублей.

Винтажная пудреница

SerenaFit

Винтажные духи

Dry_March_2732

Румяна, выпавшие из сумочки, которую я купила на барахолке

Sophiamariek

Нашла коллекцию парфюмерных флаконов моей бабушки… они потрясающие

EFC329

Прекрасная прессованная пудра Max Factor, один из моих самых ценных антикварных предметов

monkberrymoon42

А здесь вы можете найти и другие предметы, которые стали для людей приветами из прошлого.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Курсы медсестер и работа на передовой: депутаты новой волны меняют свою жизнь, чтобы помочь СВО
Курсы медсестер и работа на передовой: депутаты новой волны меняют
Маск захотел встретиться с рекламодателями Twitter
Маск захотел встретиться с рекламодателями Twitter
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
Британия разрешила финслуги для поставок удобрений из России
Британия разрешила финслуги для поставок удобрений из России
Лучшие шутки и мемы из Сети - 09.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 09.11.2022 (15 фото)
Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter
Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter
Ремастер классической RPG Tales Of Symphonia доберется до приставок Xbox в феврале
Ремастер классической RPG Tales Of Symphonia доберется до приставок
Дженнифер Энистон рассказала о попытках забеременеть
Дженнифер Энистон рассказала о попытках забеременеть
Власти России предложили повысить тарифы на газ
Власти России предложили повысить тарифы на газ
Моргенштерну* пришлось отдать свой ресторанный бизнес
Моргенштерну* пришлось отдать свой ресторанный бизнес
Короля Англии забросали яйцами
Короля Англии забросали яйцами
В Херсонской области заявили о провале наступления украинских военных
В Херсонской области заявили о провале наступления украинских военных

Топ на сегодня

Кадыров сообщил о готовящихся очередных «сюрпризах» для украинских военных
Кадыров сообщил о готовящихся очередных «сюрпризах» для украинских
Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth
Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth
The Times: Украина скоро может остаться без ПВО
The Times: Украина скоро может остаться без ПВО
Беженка из Украины очаровала пресс-секретаря президента Чехии
Беженка из Украины очаровала пресс-секретаря президента Чехии
Станислав Садальский требует разобраться со смертью Кузнецова
Станислав Садальский требует разобраться со смертью Кузнецова

Еще по теме

Жена Павла Мамаева отдала аферисту 75 тысяч рублей за футляр для помады
Продажи губной помады во всем мире сильно вырастут
Крутые товары, купленные за гроши на барахолках и секонд-хендах (17 фото)
Новый снимок Ким Кардашьян возмутил пользователей социальных сетей (ФОТО)