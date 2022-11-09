. 16 случаев, когда людям в руки попали винтажные косметические диковинки из прошлого

Желание хорошо выглядеть и быть красивее сопутствует человечеству многие века. Поэтому и всякие косметические принадлежности существуют давно. Некоторые винтажные образцы попадают в руки современных людей и кажутся настоящей диковинкой. Столько магии и сказки в этих старых пудреницах, футлярах для помады и флаконах духов! Мы собрали для вас несколько примеров.

Старая пудреница

Сегодня нашла в комиссионке винтажную карусель для помад

Серебряный футляр для помады 1930-х годов

Аромат Caresse d’Amour 1920 года от Мюри, известного французского парфюмера начала 20-го века

Компактная косметичка в стиле ар-деко 20–30-х годов

Медальон с твёрдыми духами в Shisedo «Zen» 1964 г.

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Стоил 5 долларов на барахолке (примерно 308 рублей).

Винтажный тюбик губной помады Revlon

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Он был найден вместе с несколькими другими предметами 1940-х годов в руинах полуразрушенного викторианского дома в лесу.

Распылитель духов из 60-х годов

Моя мама нашла эту пудреницу Enamel Vintage

Флакон духов 1920-х годов

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Автор фото задаётся вопросом, стоит ли его чистить. И действительно, вдруг он потеряет часть своего шарма?

Винтажная подставка для губной помады Matson

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Стоила она 4,99 доллара. По текущему курсу это примерно 307 рублей.

Винтажная пудреница

Винтажные духи

Румяна, выпавшие из сумочки, которую я купила на барахолке

Нашла коллекцию парфюмерных флаконов моей бабушки… они потрясающие

Прекрасная прессованная пудра Max Factor, один из моих самых ценных антикварных предметов

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А здесь вы можете найти и другие предметы, которые стали для людей приветами из прошлого.