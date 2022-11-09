. 17 нетипичных автомобильных глушителей, которые превратили обычные машины в настоящее диво-дивное

Некоторые автомобилисты обожают креативный тюнинг и всё, что с ним связано. Стоит только дать волю их фантазии, они постараются преобразить до неузнаваемости каждый сантиметр своей машины. Иногда креативщики настолько увлекаются, что берутся даже за апгрейд глушителя. Оказывается, что даже такая незаметная деталь автомобиля может стать его главной фишкой. Водители-дизайнеры пускают в ход все свои умения и знания, чтобы в результате получить нечто потрясающее, на что обязательно обратят внимание окружающие.

Возможно, это мотоцикл рыбака?

Звёздный водитель

Когда у тебя самый чёткий глушитель на районе

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Конечно, некоторым людям может показаться, что такие идеи выглядят безумно и даже нелепо. Однако автомобилистам стоит отдать должное, ведь настолько креативную и искусную работу по дизайну сможет воплотить в жизнь далеко не каждый.

Такого вы точно ещё не видели

Выхлопная труба в виде значка Audi

Очаровательные вертушки

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Стиль, предполагающий превращение машины в странную дизайнерскую конструкцию, называется босодзоку. Это направление в дизайне автомобилей, которое зародилось в Японии. Изначально подобная любовь к модификациям ассоциировалась с полукриминальной субкультурой байкеров, которая на момент 2009 года насчитывала более сорока тысяч человек. Сегодня необычной трансформацией автомобилей занимаются многие автолюбители по всему миру.

Интересный вариант для девушек

С любовью

Такой апгрейд явно выделит автомобиль на дороге

Нереальный монстр на выставке автомобилей

Оглушительный глушитель

Спортивный автомобиль с необычным глушителем

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На создание этого шедевра у владельца авто ушло несколько долгих и трудных недель.

Вот так размер

Выхлопная труба, сделанная с творческим подходом

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Если бы такой автомобиль остановился передо мной, мне бы это значительно улучшило настроение.

Кажутся странными колёса? Взгляните на глушитель

Мультиглушитель

Вот так накрутил

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Как правило, автомобилисты не ограничиваются только апгрейдом глушителей. Здесь вы можете посмотреть на ряд машин, чей слегка безумный дизайн собьёт вас с толку и прилично рассмешит.