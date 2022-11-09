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20 иллюстраций от добрых стилистов, которые доказывают: чтобы круто выглядеть, рамки и запреты не нужны!

20 иллюстраций от добрых стилистов, которые доказывают: чтобы круто выглядеть, рамки и запреты не нужны!

Как одеваться, чтобы выглядеть модно? Какие вещи можно носить, а какие нет? Стилисты часто дают категоричные советы, вынося тенденциям неутешительные вердикты. Но сегодня мы собрали для вас иллюстрации от школы стилистов, которая пропагандирует «добростиль» (у них даже хештег такой есть). Стиль, по их мнению, не имеет рамок и ограничений, а носить можно то, что вам нравится. Смотрите сами!

Стиль — это самовыражение

В макияже нет законов, которые нельзя нарушать

Оба варианта хороши

Пара слов про укладку

Решать только вам!

О цвете волос

О загаре

Выбор купальника

Для спорта

И раз уж мы коснулись темы спорта, загляните ещё и в этот пост о забавностях, которые приключались с людьми в зале.

Как любить осень

Как формировать свой гардероб

А вы из какого лагеря?

Стиль — это не рамки, а свобода выбора

Любить свою фигуру можно по-разному

Роскошь и минимализм

Кстати, тренд с ношением множества украшений называется «neck mess», что буквально переводится как «беспорядок на шее».

Какие свитеры предпочитаете?

О выборе обуви

Как носить нижнее бельё

Сумочный запас

Немного о покупках

А здесь вы можете найти подборку забавных иллюстраций о том, как отличаются друг от друга реальность и ожидания от причёсок.

# Интересное
По материалам: twizz

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