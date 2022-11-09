. Александр Буйнов показал 17-летнего внука- именинника

72-летний певец Александр Буйнов похвастался внуком-красавцем, отметившим на днях день рождения. Александр Буйнов имеет троих внуков, рожденных его дочерью Юлией. Несмотря на то, что с матерью наследницы певец развелся в далеком 1985 году и вот уже много лет счастлив в третьем браке с Аленой Гутман, он сохранил хорошие отношения с Юлией и очень близок с ее семьей. Дочь Буйнова даже уговорила мужа взять ее фамилию, а своего первенца назвала в честь отца. На днях внуку певца исполнилось 17 лет, и артист не преминул похвастаться в соцсети снимками наследника, который вырос статным красавцем и стал на целую голову выше деда.В настоящее время Александр Буйнов-младший учится в Московском президентском кадетском училище, что является предметом особой гордости для всех его родных.«Сегодня пацану исполнилось 17 лет! Сашка, будь здоров, родной, будь счастлив, защитник Родины!» — подписал певец фотографии именинника в форме. Также у Буйнова подрастают две внучки — двойняшки Дарья и Софья, появившиеся на свет в 2009 году. Артист старается как можно чаще навещать девочек, которых ласково называет «буйновочками». Напомним, у звезды эстрады также есть внебрачный сын Алексей, о существовании которого певец узнал в 2000 году. Оказалось, что мальчик появился на свет после курортного романа артиста на фестивале в Сочи с уроженкой Венгрии. Девушка родила отпрыска втайне от Буйнова, а воспитывал Алексея другой мужчина, давший ему отчество и фамилию. Певец же увидел наследника, когда тому исполнилось уже 13 лет.