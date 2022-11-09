. Александр Ревва развлекает публику в другой стране
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Александр Ревва развлекает публику в другой стране

Александр Ревва развлекает публику в другой стране
Артист Александр Ревва веселит публику за рубежом. На днях мать артист на всю страны раскрыла неприглядную правду о сыне. Как оказалось, Любовь Рачеева уже больше года не может добиться встречи со своим звездным сыном. Он отказывается с ней общаться, так как не хочет слушать её жалобы на проблемы со здоровьем. Мол, такие разговоры вызывают у него «отрицательные эмоции». Рыдающая Рачеева умоляет сына опомниться и хотя бы позвонить ей. Впрочем, большие надежды на восстановление отношений она не строит. По её мнению, сына против неё настроила невестка Анжелика. Многие ждали, что Ревва как-то отреагирует на слова матери и пересмотрит своё отношение к ней. Однако шоумена, похоже, не впечатлило выступление  родственницы в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Как стало известно, после эфира Александр, как ни в чем не бывало, начал собирать чемоданы.
В СМИ появилась информация о том, что певец ближайшие дни планирует провести в Дубае. Там сейчас проходит фестиваль для «богатых русских». «В минувшие выходные он и Игорь Верник развлекали гостей. Самый дорогой билет стоил 73 тысячи рублей», — сообщает источник «КП». Между прочим, Ревва разорвал отношения и со своим отцом. Причиной их конфликта стали разногласия во взглядах на происходящие события в мире политики. Напомним, что летом ходили слухи об эмиграции Реввы. Писали, что он собирается навсегда покинуть Россию и переехать в Испанию, где у него есть недвижимость. Позже артист опроверг эту информацию и вернулся с семьей обратно.
# Шоу-бизнес Ревва Александр
По материалам: z-aya

Последние новости

Официально: Евросоюз не одобрил сделку Microsoft и Activision Blizzard на первом этапе
Официально: Евросоюз не одобрил сделку Microsoft и Activision
Более половины американских избирателей раскритиковали работу Байдена
Более половины американских избирателей раскритиковали работу Байдена
Беженка из Украины очаровала пресс-секретаря президента Чехии
Беженка из Украины очаровала пресс-секретаря президента Чехии
53-летняя Дженнифер Лопес снялась для Vogue (8 фото)
53-летняя Дженнифер Лопес снялась для Vogue (8 фото)
Станислав Садальский требует разобраться со смертью Кузнецова
Станислав Садальский требует разобраться со смертью Кузнецова
Александр Буйнов показал 17-летнего внука- именинника
Александр Буйнов показал 17-летнего внука- именинника
Зачем Алла Пугачева вышла за Максима Галкина на самом деле
Зачем Алла Пугачева вышла за Максима Галкина на самом деле
Александр Ревва развлекает публику в другой стране
Александр Ревва развлекает публику в другой стране
Уже известна первая беременная проекта Дом-2
Уже известна первая беременная проекта Дом-2
Путин потребовал создать новое пособие для семей с детьми
Путин потребовал создать новое пособие для семей с детьми
Названа причина изменившейся позиции Зеленского по переговорам с Россией
Названа причина изменившейся позиции Зеленского по переговорам с
"Лаборатория Касперского" отключила свой VPN в России
"Лаборатория Касперского" отключила свой VPN в России

Топ на сегодня

России предсказали дефицит рабочих и инженеров
России предсказали дефицит рабочих и инженеров
Россиянам рассказали о действиях в случае сигнала тревоги
Россиянам рассказали о действиях в случае сигнала тревоги
Гороскоп от Василисы Володиной на 9 ноября 2022 года: какие знаки зодиака ждет утрата финансов
Гороскоп от Василисы Володиной на 9 ноября 2022 года: какие знаки
Насте Ивлеевой ищут мужа родственники
Насте Ивлеевой ищут мужа родственники
Как думаете, что сказала эта собака своей хозяйке?
Как думаете, что сказала эта собака своей хозяйке?

Еще по теме

Александр Ревва не желает общаться с матерью
Александр Ревва подкаблучник, прячущий детей от матери
Мама Александра Реввы рассказала об его эмиграции
Александр Ревва все это время жил в России по украинскому паспорту