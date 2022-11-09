. Александр Ревва развлекает публику в другой стране

Артист Александр Ревва веселит публику за рубежом. На днях мать артист на всю страны раскрыла неприглядную правду о сыне. Как оказалось, Любовь Рачеева уже больше года не может добиться встречи со своим звездным сыном. Он отказывается с ней общаться, так как не хочет слушать её жалобы на проблемы со здоровьем. Мол, такие разговоры вызывают у него «отрицательные эмоции». Рыдающая Рачеева умоляет сына опомниться и хотя бы позвонить ей. Впрочем, большие надежды на восстановление отношений она не строит. По её мнению, сына против неё настроила невестка Анжелика. Многие ждали, что Ревва как-то отреагирует на слова матери и пересмотрит своё отношение к ней. Однако шоумена, похоже, не впечатлило выступление родственницы в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Как стало известно, после эфира Александр, как ни в чем не бывало, начал собирать чемоданы.В СМИ появилась информация о том, что певец ближайшие дни планирует провести в Дубае. Там сейчас проходит фестиваль для «богатых русских». «В минувшие выходные он и Игорь Верник развлекали гостей. Самый дорогой билет стоил 73 тысячи рублей», — сообщает источник «КП». Между прочим, Ревва разорвал отношения и со своим отцом. Причиной их конфликта стали разногласия во взглядах на происходящие события в мире политики. Напомним, что летом ходили слухи об эмиграции Реввы. Писали, что он собирается навсегда покинуть Россию и переехать в Испанию, где у него есть недвижимость. Позже артист опроверг эту информацию и вернулся с семьей обратно.