. Анастасия Волочкова стала фавориткой Александра Васильева
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Волочкова стала фавориткой Александра Васильева

Анастасия Волочкова стала фавориткой Александра Васильева
Балерина Анастасия Волочкова восхитила историка моды. Бывшая солистка Большого театра появилась на публике в привычном для нее стиле. Анастасия надела короткое черное платье с кружевными вставками, пикантным декольте и обнаженной до лопаток спиной. Наряд артистка сочетала с высокими сапогами в тон. В прическе и макияже эпатажная звезда тоже осталась верна себе. Она собрала волосы в хвост и сделала акцент на глазах. Танцовщицу запечатлели в компании известных персон, которых она сама представила своим поклонникам. «Перезагрузили завершением Недели моды Вячеслава Зайцева. Так приятно встретить друзей! Александр Васильев, Вячеслав Зайцев, моя любимая Анна Шатилова», — подписала кадр Волочкова. Бывшая избранница Игоря Вдовина обрадовалась, увидев историка моды. Тот тоже не сдерживал эмоций.  «Что это за девочка, моя маленькая развратная куртизанка!» — воскликнул Александр. Королева шпагата подошла и крепко обняла телеведущего.
Васильев был потрясен внешностью балерины. «Вечнозеленая девственность знаете как достигается? Упражнениями!» — заверил критик. Волочкова регулярно занимается в своем балетном зале, который находится в ее загородном доме. Уроженка Санкт-Петербурга также уверяет, что почти ничего не ест. В ее рационе в основном листья салата и вареные яйца. Анастасия высказалась о Вячеславе Зайцеве, который страдает от болезни Паркинсона. «Мы много лет дружим. После пережитого инсульта ему нездоровится, но выглядит он прекрасно. Он человек, который обладает умом, интеллектом, талантом, несмотря на все перипетии, которые ему жизнь послала. Он в прекрасной форме, и я была счастлива его встретить», — заверила подруга Никиты Джигурды. Артистка сообщила, что не понаслышке знает, что такое инсульт. С этим заболеванием столкнулся ее отец Юрий Федорович. Мужчина не разговаривает уже 15 лет. «Но Вячеслав Зайцев чувствует себя прекрасно и в его окружении настоящие друзья. Болезнь на нем сильно не сказалась, беспокоиться не стоит. Он всё еще остается лицом моды и стиля», — сказала Волочкова в интервью «КП».
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

Последние новости

Юлия Меньшова рассказала об умершей любви
Юлия Меньшова рассказала об умершей любви
Сати Казанова решила окончательно эмигрировать за границу
Сати Казанова решила окончательно эмигрировать за границу
Анастасия Волочкова стала фавориткой Александра Васильева
Анастасия Волочкова стала фавориткой Александра Васильева
Гарик Харламов пытается излечиться
Гарик Харламов пытается излечиться
Как стать счастливым, и какие вещи в дом нужно купить разным знакам зодиака в 2023 году
Как стать счастливым, и какие вещи в дом нужно купить разным знакам
Экзитполы показали победу республиканцев на выборах в Конгресс США
Экзитполы показали победу республиканцев на выборах в Конгресс США
Официально: масштабная RPG Chained Echoes выходит в Game Pass в день релиза — в декабре
Официально: масштабная RPG Chained Echoes выходит в Game Pass в день
Подборка фотографий знаменитостей, на которых они еще молоды (15 фото)
Подборка фотографий знаменитостей, на которых они еще молоды (15 фото)
Парень оригинально отомстил бывшей возлюбленной и изменил всю свою жизнь
Парень оригинально отомстил бывшей возлюбленной и изменил всю свою
Умер танцор Валентин Захаров
Умер танцор Валентин Захаров
Российские спецслужбы пресекли теракт в Запорожской области
Российские спецслужбы пресекли теракт в Запорожской области
Для европейцев комфорт оказался дороже экологии
Для европейцев комфорт оказался дороже экологии

Топ на сегодня

России предсказали дефицит рабочих и инженеров
России предсказали дефицит рабочих и инженеров
Гороскоп от Василисы Володиной на 9 ноября 2022 года: какие знаки зодиака ждет утрата финансов
Гороскоп от Василисы Володиной на 9 ноября 2022 года: какие знаки
Мужчина разозлил родителей напоминанием об одном их поступке
Мужчина разозлил родителей напоминанием об одном их поступке
Стефания Маликова поделилась кадрами с родными, пришедшими на открытие ее бутика
Стефания Маликова поделилась кадрами с родными, пришедшими на
Вслед за Юрием Шатуновым умер его создатель
Вслед за Юрием Шатуновым умер его создатель

Еще по теме

Модный критик о Волочковой: "Это сбежавшее из квашни тесто"
Анастасия Волочкова опять разделась перед камерой (фото)
Анастасия Волочкова в миниатюрных стрингах сделала шпагат
Анастасия Волочкова сняла бюстгальтер перед журналистами