. Анастасия Волочкова стала фавориткой Александра Васильева

Балерина Анастасия Волочкова восхитила историка моды. Бывшая солистка Большого театра появилась на публике в привычном для нее стиле. Анастасия надела короткое черное платье с кружевными вставками, пикантным декольте и обнаженной до лопаток спиной. Наряд артистка сочетала с высокими сапогами в тон. В прическе и макияже эпатажная звезда тоже осталась верна себе. Она собрала волосы в хвост и сделала акцент на глазах. Танцовщицу запечатлели в компании известных персон, которых она сама представила своим поклонникам. «Перезагрузили завершением Недели моды Вячеслава Зайцева. Так приятно встретить друзей! Александр Васильев, Вячеслав Зайцев, моя любимая Анна Шатилова», — подписала кадр Волочкова. Бывшая избранница Игоря Вдовина обрадовалась, увидев историка моды. Тот тоже не сдерживал эмоций. «Что это за девочка, моя маленькая развратная куртизанка!» — воскликнул Александр. Королева шпагата подошла и крепко обняла телеведущего.Васильев был потрясен внешностью балерины. «Вечнозеленая девственность знаете как достигается? Упражнениями!» — заверил критик. Волочкова регулярно занимается в своем балетном зале, который находится в ее загородном доме. Уроженка Санкт-Петербурга также уверяет, что почти ничего не ест. В ее рационе в основном листья салата и вареные яйца. Анастасия высказалась о Вячеславе Зайцеве, который страдает от болезни Паркинсона. «Мы много лет дружим. После пережитого инсульта ему нездоровится, но выглядит он прекрасно. Он человек, который обладает умом, интеллектом, талантом, несмотря на все перипетии, которые ему жизнь послала. Он в прекрасной форме, и я была счастлива его встретить», — заверила подруга Никиты Джигурды. Артистка сообщила, что не понаслышке знает, что такое инсульт. С этим заболеванием столкнулся ее отец Юрий Федорович. Мужчина не разговаривает уже 15 лет. «Но Вячеслав Зайцев чувствует себя прекрасно и в его окружении настоящие друзья. Болезнь на нем сильно не сказалась, беспокоиться не стоит. Он всё еще остается лицом моды и стиля», — сказала Волочкова в интервью «КП».