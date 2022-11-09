. Анна Снаткина поделилась фото с младшей сестрой - именинницей

Актриса Анна Снаткина очень дружна с младшей сестрой, которой исполнилось 32 года. Российская актриса театра и кино Анна Снаткина решила поделиться с поклонниками своей радостью. У сестры знаменитости день рождения. Она опубликовала в личном блоге редкое фото с именинницей и призналась ей в любви, отметив, что у них очень трогательные отношения. К слову, 32-летняя Мария Снаткина работает следователем-дознавателем, у нее есть ребенок, мальчику в декабре исполнится три года.«Для любви сестрам не нужны слова. Такая любовь не зависит от воспоминаний, сувениров или доказательств. Она, как биение сердца, и всегда присутствует в вас словно пульс. С днем рождения, сестра», — написала Анна Снаткина. «Вы очень похожи и очень красивые», «Как вы похожи😍😍 красивые», «С днём рождения вашу сестрёнку !!! Желаю ей всего наилучшего», «С днём рождения вашу сестру! Пусть все мечты сбываются!», «Какие вы обе красотки», «Безумно похожи, красавицы», — комментируют подписчики. Напомним, актриса в октябре 2012 года вышла замуж за петербургского шоумена Виктора Васильева. А в апреле 2013 года на свет появилась их дочь Вероника. И только в 2019 году поклонники узнали, как выглядит девочка. Тогда малышка вместе с мамой приняла участие в модном показе, в Сети отметили, что у супругов подрастает очень красивая дочь.