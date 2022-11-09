. Австралийские пожарные выпустили юбилейный выпуск ежегодного календаря. И он не менее горяч, чем предыдущие!

Всегда есть хорошие новости, и вот одна из них: в этом году выходит юбилейный 30-й выпуск календаря от австралийских пожарных. За уже довольно внушительную историю своего существования этот календарь стал самым популярным в мире. Он несёт и благотворительную миссию: миллионы долларов были пожертвованы различным благотворительным организациям.

Приоткроем завесу тайны и расскажем, каким будет этот календарь в 2023 году.

Австралийские пожарный выпустили юбилейный 30-й ежегодный календарь

australianfirefighterscalendar.com

В этом году выходит шесть тематических календарей. Среди них календари с животными: с кошками, собаками, лошадьми и «смешанный», где можно увидеть традиционных обитателей Австралии, например, коалу и ехидну.

Натан Дженкинс и Джесс

Мэтт Росс и Синди

Мэтт Гайдн и Винни Пух

Бен Чёрч и Дейзи

australianfirefighterscalendar.comaustralianfirefighterscalendar.comaustralianfirefighterscalendar.comaustralianfirefighterscalendar.com

Животные, попавшие в календарь, непростые: это собаки из приютов Safe Haven Animal Rescue и All Breeds Canine Rescue, терапевтические лошади из организации Healing Hooves и кошки из приюта Best Friends Felines.

Мэл Райт и Кейли

Деннис Фэй и Лейси

Дэвид Мур и Дуб

Бен Чёрч и Мемфис

Рэй Крапелла и Спенсер

Грейг Харрис со своими собаками Харли и Хьюго

Джед Кёртис и Джесс

Бренден Первис и Поло

australianfirefighterscalendar.comaustralianfirefighterscalendar.comaustralianfirefighterscalendar.comaustralianfirefighterscalendar.comaustralianfirefighterscalendar.comaustralianfirefighterscalendar.comaustralianfirefighterscalendar.comaustralianfirefighterscalendar.com

Возможно, кого-то эти календари вдохновят взять животное из приюта.

Рики Смит и Дэнс

Митч Эванс и Маки

Деннис Фэй и Снежок

Бен Уоллес и Малия

australianfirefighterscalendar.comaustralianfirefighterscalendar.comaustralianfirefighterscalendar.comaustralianfirefighterscalendar.com

Помимо серий с животными среди календарей есть классическая и «джинсовая».

Натан Дженкинс

Джед Кёртис

Аарон Фишеру и Ричард МакКлюски

Кэмерон Симпсон и Бен Уолес

australianfirefighterscalendar.comaustralianfirefighterscalendar.comaustralianfirefighterscalendar.comaustralianfirefighterscalendar.com

В честь 30-летнего юбилея проекта шестеро пожарных отправились в США приняли участие в ток-шоу Келли Кларксон и ещё в нескольких популярных телешоу.

Снимки из календарей прошлого года вы можете найти здесь. А узнать больше о календаре и пожарных из Австралии можно в их социальных сетях:

Фейсбук* / Инстаграм* / YouTube / australianfirefighterscalendar.com

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.