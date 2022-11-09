Австралийские пожарные выпустили юбилейный выпуск ежегодного календаря. И он не менее горяч, чем предыдущие!
Всегда есть хорошие новости, и вот одна из них: в этом году выходит юбилейный 30-й выпуск календаря от австралийских пожарных. За уже довольно внушительную историю своего существования этот календарь стал самым популярным в мире. Он несёт и благотворительную миссию: миллионы долларов были пожертвованы различным благотворительным организациям.
Приоткроем завесу тайны и расскажем, каким будет этот календарь в 2023 году.
Австралийские пожарный выпустили юбилейный 30-й ежегодный календарь
В этом году выходит шесть тематических календарей. Среди них календари с животными: с кошками, собаками, лошадьми и «смешанный», где можно увидеть традиционных обитателей Австралии, например, коалу и ехидну.
Натан Дженкинс и Джесс
Мэтт Росс и Синди
Мэтт Гайдн и Винни Пух
Бен Чёрч и Дейзи
Животные, попавшие в календарь, непростые: это собаки из приютов Safe Haven Animal Rescue и All Breeds Canine Rescue, терапевтические лошади из организации Healing Hooves и кошки из приюта Best Friends Felines.
Мэл Райт и Кейли
Деннис Фэй и Лейси
Дэвид Мур и Дуб
Бен Чёрч и Мемфис
Рэй Крапелла и Спенсер
Грейг Харрис со своими собаками Харли и Хьюго
Джед Кёртис и Джесс
Бренден Первис и Поло
Возможно, кого-то эти календари вдохновят взять животное из приюта.
Рики Смит и Дэнс
Митч Эванс и Маки
Деннис Фэй и Снежок
Бен Уоллес и Малия
Помимо серий с животными среди календарей есть классическая и «джинсовая».
Натан Дженкинс
Джед Кёртис
Аарон Фишеру и Ричард МакКлюски
Кэмерон Симпсон и Бен Уолес
В честь 30-летнего юбилея проекта шестеро пожарных отправились в США приняли участие в ток-шоу Келли Кларксон и ещё в нескольких популярных телешоу.
Снимки из календарей прошлого года вы можете найти здесь. А узнать больше о календаре и пожарных из Австралии можно в их социальных сетях:
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