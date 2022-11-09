. Банки предупредили о рисках мошенничества с кредитными каникулами для участников СВО

Вадим Карасев

Российские банки озабочены, что злоумышленники могут получить кредитные каникулы под предлогом участия в спецоперации на Украине. Об этом пишут "Известия".

Согласно ст. 1 закона о кредитных каникулах (№ 377-ФЗ от 07.10.2022), банки не имеют права требовать от претендентов на кредитные каникулы предоставления документов об участии в СВО. Центробанк посоветовал банкам не запрашивать данные бумаги, если существуют веские основания одобрить льготу. Недобросовестные заемщики, не военнослужащие или не мобилизованные, могут этим воспользоваться и получить незаслуженную отсрочку платежей.

В настоящее время кредитные организации могут сами запросить информацию в Минобороны РФ через Федеральную налоговую службу, однако достоверно и оперативно проверить статус клиента не получится. Даже если ФНС не подтвердит факт мобилизации, это не может быть основанием для отказа в предоставлении каникул.

Подобная неопределенность вынуждает банки формировать повышенные резервы по ссудам – это увеличивает финансовую нагрузку. Кредитные организации уже попросили российский Центробанк освободить их от надбавок к коэффициентам риска в случае реструктуризации таких кредитов и от формирования повышенных резервов по займам.

Дополнительно в Национальном совете финансового рынка предложили регулятору разработать механизм компенсации расходов, которые возникнут в связи с погашением ссуд погибших участников спецоперации. По закону российские банки должны списывать такие долги за свой счет. Их также можно списывать как безнадежную задолженность и сокращать налогооблагаемую базу.



28 октября Шойгу объявил о выполнении указа президента о частичной мобилизации в России: глава ведомства пообещал завершение всех соответствующих мероприятий в ближайшее время. Чуть раньше о прекращении частичной мобилизации в Москве объявил мэр Сергей Собянин.