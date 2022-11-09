. Bethesda объявила о сотрудничестве Starfield с SEDS в рамках SpaceVision
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Bethesda объявила о сотрудничестве Starfield с SEDS в рамках SpaceVision

Bethesda объявила о сотрудничестве Starfield с SEDS в рамках SpaceVision


Студия Bethesda сообщила в своих социальных сетях, что заключены партнерские отношения с командой SEDS USA — организаторами SpaceVision. SEDS расшифровывается как «Студенты за исследование и освоение космоса, США». Организация уже более 30 лет проводит конференцию SpaceVision, где студенты, интересующиеся космосом, могут встретиться, обменяться идеями, заключить соглашения с крупными партнерами.

В этом году SpaceVision пройдет с 10 по 12 ноября в Чикагском университете. Студия Bethesda с игрой Starfield выступили одним из спонсоров мероприятия. Вот что сообщается в соцсетях Bethesda:

Мы очень рады спонсировать SEDS во время их мероприятия SpaceVision. Starfield — это призыв к тем, кто осмеливается мечтать, и SEDS идеально подходит для этого.

Маловероятно, что в рамках SpaceVision можно ожидать новую информацию по Starfield.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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