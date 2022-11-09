. Беженка из Украины очаровала пресс-секретаря президента Чехии

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек вступил в брак с украинской беженкой, которую приютил в рамках программы помощи. Об этом пишет таблоид Blesk.

По информации издания, официальный представитель чешского президента сыграл свадьбу в минувшую пятницу, а в настоящее время молодожены проводят вместе медовый месяц. Отмечается, что церемония состоялась в костеле, на ней присутствовали только близкие друзья и родственники супругов.

Овчачек познакомился с будущей женой весной текущего года: тогда он предложил ей и ее 4-летнему сыну убежище после их эмиграции в Чехию. Пара сошлась тогда же, весной.

43-летний Овчачек занимает пост пресс-секретаря президента Чехии Милоша Земана с 2013 года.

Ранее суд города Кладно в Чехии приговорил двух блогеров к лишению свободы за "ненавистнические" высказывания в адрес украинских беженцев. Авторы ролика обвинили беженцев в "оккупации Чехии" и возмутились тем, что "гости с востока" не хотят устраиваться на работу, "бездельничают за счет чешских налогоплательщиков" и постоянно митингуют против России на улицах чешских городов.

Летом в Польше жаловались на то, что иммиграция украинских девушек и женщин, воспитанных и выросших в более консервативном обществе, мешает "феминизму четвертой волны". Вскоре украинки начали отбивать мужчин у полек.