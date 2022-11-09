. Британия разрешила финслуги для поставок удобрений из России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Британия разрешила финслуги для поставок удобрений из России

Британия разрешила финслуги для поставок удобрений из РоссииВласти Британии выдали генлицензию, разрешающую финуслуги для поставок удобрений из России

Власти Великобритании выдали генеральную лицензию, которая разрешает предоставление финансовых услуг связанным с поставками российских удобрений лицам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское правительство.

Отмечается, что лицензия разрешает прямую или косвенную поставку удобрений из России в третью страну, а также «прямое или косвенное обеспечение доступности указанных удобрений из России лицу в третьей стране».

По информации кабмина, в категорию «указанные удобрения» входят аммиачная селитра, в том числе удобрения, содержащие более 15 процентов аммиачной селитры. Однако жидкие удобрения и аммиак в водном растворе в перечень не входят. Генлицензия действует только в случае, если эти удобрения будут использоваться напрямую для сельскохозяйственных нужд.

29 октября министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на фоне выхода России из зерновой сделки выступил с призывом к Москве обеспечить поставки зерна в регионы, жители которых голодают.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Курсы медсестер и работа на передовой: депутаты новой волны меняют свою жизнь, чтобы помочь СВО
Курсы медсестер и работа на передовой: депутаты новой волны меняют
Маск захотел встретиться с рекламодателями Twitter
Маск захотел встретиться с рекламодателями Twitter
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
Британия разрешила финслуги для поставок удобрений из России
Британия разрешила финслуги для поставок удобрений из России
Лучшие шутки и мемы из Сети - 09.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 09.11.2022 (15 фото)
Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter
Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter
Ремастер классической RPG Tales Of Symphonia доберется до приставок Xbox в феврале
Ремастер классической RPG Tales Of Symphonia доберется до приставок
Дженнифер Энистон рассказала о попытках забеременеть
Дженнифер Энистон рассказала о попытках забеременеть
Власти России предложили повысить тарифы на газ
Власти России предложили повысить тарифы на газ
Моргенштерну* пришлось отдать свой ресторанный бизнес
Моргенштерну* пришлось отдать свой ресторанный бизнес
Короля Англии забросали яйцами
Короля Англии забросали яйцами
В Херсонской области заявили о провале наступления украинских военных
В Херсонской области заявили о провале наступления украинских военных

Топ на сегодня

Кадыров сообщил о готовящихся очередных «сюрпризах» для украинских военных
Кадыров сообщил о готовящихся очередных «сюрпризах» для украинских
Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth
Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth
The Times: Украина скоро может остаться без ПВО
The Times: Украина скоро может остаться без ПВО
Беженка из Украины очаровала пресс-секретаря президента Чехии
Беженка из Украины очаровала пресс-секретаря президента Чехии
Станислав Садальский требует разобраться со смертью Кузнецова
Станислав Садальский требует разобраться со смертью Кузнецова

Еще по теме

Украина хочет отказаться от дешевых российских удобрений
Европа столкнулась с дефицитом удобрений
Правительство утвердило «дорожную карту» по развитию производства удобрений
БКК поставит в Китай 1,3 млн тонн калия в 16 году