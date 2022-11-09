. ЧП: Учитель напал на ребенка

Учитель Нижегородской области устроил драку с малышом по-взрослому. Кадры из Нижегородской области молниеносно разошлись по Сети. В одной из школ преподаватель напал на ученика, что вызвало бурю негодований. Школьники запечатлели, как учитель идет по коридору и издалека зовет мальчика. «Орлов, сюда иди!» — кричит мужчина. Похоже, его возмутило, что ученик мешал другим ребятам. «Это они меня толкают! Что я сделаю?» — возражает он. Похоже, слова ребенка не успокоили преподавателя, и он начал наносить удары по нему: два раза по животу, а после — по голове. Из-за этого школьник упал на пол. «К директору, сучонок!» — велел мужчина. Как развивается дело, неизвестно. Руководство школы еще не реагировало публично на общественный резонанс.