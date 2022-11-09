. Что можно и что нельзя делать в зеркальную дату 11 ноября 2022 года, как правильно загадать желание

Согласно нумерологии, число 11 имеет сакральное значение. Сложенные единицы являются неким проводником между двумя мирами. Зеркальная дата 11.11.2022 усилит его действие и откроет много перспектив. В этот день можно загадать желание и оно обязательно исполнится, только нужно знать, как правильно это сделать.

Что можно делать 11 ноября 2022 года

В зеркальную дату, которая приходится на 11.11.2022, следует:

доверять своей интуиции;

обращать внимание на знаки судьбы;

быть открытым для всего нового;

смотреть на цифры и числа;

слушать себя.





Судьба может посылать много знаков, которые нужно уметь считывать. К примеру, если в данный день случайно взглянуть на часы, а там двойное число, то это своего рода является знаком судьбы. Оно может говорить о том, что человеку нужно сделать паузу и прислушаться к своим желаниям.

Если чувствуется усталость, то стоит немного отдохнуть и расслабиться. Если появилось желание увидеться с близким человеком, следует отправиться к нему навстречу. Положительная энергетика любого события подарит силы и вдохновение на реализацию новых проектов.

Если человек будет к себе прислушиваться, то зеркальная дата его отблагодарит. Он сам не заметит, как в его жизни появятся необходимые люди и приятные моменты.

Зеркальная дата считается благоприятным днем для составления карты желаний на следующий год. Для начала необходимо сделать коллаж из фотографий и детально расписать свои желания, которые должны воплотиться в 2023 году. Одинаковую установку на следующий год нужно повторить на 11 листочках бумаги. После этого сложить их и произнести следующие слова:

«Желанию сбыться, быть моей мечте!»

До полуночи все загаданные желания должны осуществиться.

Что запрещено делать 11 ноября 2022 года





В зеркальную дату запрещено делать следующее:

сквернословить;

ругаться;

заниматься «темными» обрядами и ритуалами;

думать о негативном и совершать плохие поступки.

Самый главный запрет этого дня — желать плохое недоброжелателям и врагам.

Как загадать желание в зеркальную дату

Зеркальная дата является самым лучшим днем, который поможет привлечь в жизнь положительные перемены и успех. Самое главное, мыслить только позитивно и проводить обряды, которые не затрагивают черную магию.

Важно следить за временем. В 11:11 потребуется положить на стол деньги и произнести следующие слова:

«Деньги к деньгам идут, умножаются, у меня проблемы прекращаются».





Такой же обряд можно провести еще и в 23:11. Все заговоренные деньги необходимо постоянно носить с собой в кошельке до тех пор, пока не наступит новая зеркальная дата. Тогда нужно будет снова следить за временем и в 11:11 произнести следующие слова:

«Все, что запланировано, исполнится, мой дом и моя жизнь удачей наполнятся».

После этого в жизни человека наступит череда удачных дней. Именно поэтому нужно всегда верить только в лучшее и открывать для себя новые таланты.