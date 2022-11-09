. Что такое аскеза и как она поможет добиться исполнения желаний в новом 2023 году
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Что такое аскеза и как она поможет добиться исполнения желаний в новом 2023 году

Что такое аскеза и как она поможет добиться исполнения желаний в новом 2023 году

Каждый человек имеет свои сокровенные желания. Чтобы они исполнились в 2023 году, нужно приложить немного усилий. Многие из нас записывали свои желания на листочке, и сжигал во время боя курантов в новогоднюю ночь. Но помогает такой ритуал очень редко. Существует более трудный, но достаточно эффективный метод добиться своего.

Что такое аскеза и как она влияет на желания

Аскезой называют ограничение в чем-то для достижения какой-то цели. Это ограничение, о котором говорят практически во всех священных текстах и писаниях. И нет никакого значения, о какой именно религии разговор – исламе, христианстве или буддизме.

Многие из нас точно знают фразу «За все нужно платить». В этом и скрывается смысл аскезы. Вы духовно платите за выполнение своего желания, накладывая на себя обет. Это может быть отказ от сигарет, ранний подъем утром или прохождение 10 тысяч шагов каждый день.


Основным принципом этого метода считается сложность. Иными словами, если вы сова, и привыкли ложиться спать в полночь, нельзя говорить, что это не ваш стиль жизни, а аскеза. Нужно специально выбраться из зоны комфорта, чтобы все получилось. Попробуйте ложиться спать раньше, и, соответственно, вставать также раньше.

Какой бывает аскеза

Ограничить себя позволено в разных сферах. Откажитесь от своей обычной лексики, если постоянно ее используете. Начните говорить более тактично, с расстановкой и выражением. Не ешьте те продукты, к которым привыкли, например, конфеты или мясо. Отказывайтесь от них полностью. Таким образом, получится, что вы покинете зону своего комфорта.


Отлично подойдут физические нагрузки. Устройте для себя ежедневную зарядку или пробежку перед сном. Можно также в качестве аскезы выработать какую-то привычку. Например, дать себе обещание каждый день тратить полчаса на изучение языка или читать несколько глав новой книги.

Важно помнить, что аскеза считается упражнением на дисциплину. Простыми словами, не нужно читать, к примеру Донцову, которая поможет расслабиться после трудного рабочего дня. Это не завлечет энергию, которая необходима, чтобы исполнилось желание.

Как правильно исполнять свои желания

Одна аскеза – это одна цель. Не нужно привязываться к одному ограничению и ставить перед собой много целей. Не выйдет одновременно сбросить лишний вес, продвинуться по карьере и удачно выскочить замуж. Если у вас серьезная цель, лучше берите несколько обетов, чтобы точно получилось.


Начиная свою аскезу, следуйте некоторым рекомендациям:

  • четко поставьте перед собой цель, убедитесь, что ваше желание не принесет вреда остальным людям;
  • выбирайте обет и время на исполнения. Минимальный пусть будет в районе 30 дней, хотя лучше выделить три месяца;
  • проговаривайте свое намерение, лучше записывайте;
  • начинайте исполнять обет. Желательно никому об этом не рассказывать, если нет острой нужды;
  • после окончания аскезы, в голос расскажите о том, что вы довели дело до конца.

Если пройти весь путь не вышло, не нужно злиться и винить в своем провале остальных. Это означает, что еще не время для выполнения желания. Лучше дождаться подходящего момента, когда начнете чувствовать, что точно справитесь. В таком случае, начинайте все заново.

# Общество Психология
По материалам: rsute

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