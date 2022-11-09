. Давид Манукян потратил миллионы на свою внешность

Хирург рассказал, что с собой сделал певец Давид Манукян. Блогер как следует поработал над своим лицом и телом. Давид Манукян не пытался скрыть, что ради идеальной фигуры с рельефным прессом ему приходилось ложиться на операционный стол. Какие процедуры сделал брогер, рассказала пластический хирург Дарья Фетисова. По мнению эксперта, Дава избавился от отечности на лице с применением мезотерапии и биоревитализации. Также он сделал липомоделирование тела.«Выполнена липосакция с пересадкой жира в виде структурного объема живота. Также липосакция лица, которая, скорее всего, дополнялась филлерами, либо нитевыми методиками», — рассказала хирург Telegram-каналу «Звездач». По примерным подсчетам, на создание совершенного тела Манукян потратил порядка двух миллионов рублей. Цена на липомоделирование колеблется в пределах от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, липосакция лица стоит от 45 до 120 тысяч, филлеры — от 30 до 100 тысяч, а курс биоревитализации — от 30 до 60 тысяч.