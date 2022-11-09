. День 9 ноября в истории

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.

Учреждён по инициативе Европейской сети против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев, которая объединяет свыше 500 организаций из 46 европейских стран.

9 ноября 1938 года по Германии и Австрии прокатилась серия еврейских погромов, так называемая «Хрустальная ночь» или «Ночь разбитых витрин», которая была организована нацистами. Поводом для нападения на мирное население послужило убийство в Париже немецкого дипломата Эрнста фом Рата еврейским беженцем Гершелем Гриншпаном.

Во время «Хрустальной ночи» были убиты более 90 человек, 30 тысяч -отправлены в концлагеря. Улицы были засыпаны стеклянными осколками от разбитых витрин магазинов и лавочек, которые принадлежали евреям (отсюда и пошло название погрома). Были также сожжены более 190 синагог.

«Хрустальная ночь» стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям.

Международный день Книги рекордов Гиннесса.

Праздник был учрежден в 2003 году, когда количество выпущенных экземпляров Книги рекордов Гиннесса превысило 100 миллионов.

История самой знаменитой в мире книги началась с шуточного спора. На охоте исполнительный директор ирландской пивоваренной компании Arthur Guinness Son & Co Хью Бивер заключил пари «является ли ржанка самой быстрой пернатой дичью в Европе». Позднее он подумал, что подобные вопросы нередко возникают у посетителей пабов, которые частенько обсуждают любопытные события, рекорды, спортивные достижения и чудеса. Тогда Биверу пришла мысль, что неплохо напечатать книгу, где можно будет найти ответы на вопросы: «Кто самый быстрый?», «Кто самый богатый?» и др.

Первая Книга рекордов вышла в свет в Лондоне 27 августа 1955 года. Она состояла из 198 листов, её тираж был всего несколько тысяч экземпляров. Первое издание называлось «Книгой превосходных степеней. О самом высоком и самом низком, большом, маленьком, быстром, старом, новом, громком, горячем, холодном, сильном». Успех книги был громадным, и к Рождеству она стала бестселлером №1 в Великобритании.

В настоящее время «Книга рекордов Гиннесса» выходит тиражом свыше 130 миллионов экземпляров. Она переведена на более чем 25 языков и издается в свыше 100 странах мира. В России «Книга рекордов Гиннесса» выходит с 1989 года. С того же времени в нашей стране издаётся «Книга рекордов России», куда включаются как мировые достижения россиян, так и достижения лишь национального характера.

105 лет назад (1917) Совет народных комиссаров принял декрет «О печати».

Были запрещены все российские газеты и журналы, которые отрицательно отзывались о власти большевиков («День», «Речь», «Новое время», «Биржевые ведомости», «Утро России» и другие).

Всего с ноября 1917 по июнь 1918 года прекратили существование свыше 470 газет и журналов.

Позднее в стране был создан Революционный трибунал печати, в полномочия которого входило «рассмотрение преступлений органов печати и отдельных лиц, совершённых против народа путём использования печати». Кроме того, были созданы первые органы централизованного руководства печатью — комиссариаты агитации, пропаганды и печати.

218 лет назад (1804) в Москве был открыт Мытищинский самотечный водопровод.

До начала XIX века москвичи брали питьевую воду из рек, прудов и специально вырытых колодцев. В 1779 году императрица Екатерина II подписала указ, в котором повелела «изыскать и провести в город воду хорошего качества и в достаточном количестве». Источником водоснабжения Москвы стали ключи недалеко от села Большие Мытищи.

Строительство Мытищинского водопровода велось 25 лет. Для своего времени он представлял собой сложнейшее инженерное сооружение. Из специальных бассейнов, построенных в селе, вода шла в Москву самотёком по 21-километровому каналу. Из сооружений, входящих в Мытищенский водопровод до наших дней сохранился лишь Ростокинский акведук через реку Яузу.

После открытия водопровода в Москву начали ежедневно поступать около 300 тысяч ведер (1 ведро=12,3 литра) чистой воды из мытищинских ключей.

30 лет назад (1992) вступил в силу Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Документ был подписан пред­ставителями 16 государств — участников НАТО и 6 стран — членов Организации Варшавского договора (ОВД) 19 ноября 1990 года в Париже.

Договор ограничивал численность боевых танков и бронированных машин, артиллерийских систем калибра 100 мм и выше, военных самолётов и ударных вертолётов вооружённых сил государств-участников ДОВСЕ в районе его применения (территория Европы от Атлантического океана до Уральских гор).

После распада СССР, прекращение деятельности ОВД, а также разделения Чехословакии и объединения Германии участниками ДОВСЕ стали 30 государств.

13 июля 2007 года из-за превышения блоком НАТО установленных лимитов, развертывание на территории Болгарии и Румынии военных баз США, образование в Европе «серых зон», возникших в связи со вступлением в НАТО Литвы, Латвии, Эстонии и Словении, не являющихся участниками ДОВСЕ, и ряда других причин Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией действия договора 1990 года и связанных с ним документов.

33 года назад (1989) началось разрушение Берлинской стены

После окончания Второй мировой войны Берлин был поделён между странами-победительницами (СССР, США, Великобританией и Францией) на четыре оккупационные зоны. Восточная часть города, занятая советскими войсками, стала столицей ГДР, а западная, в пределах оккупационных зон США, Великобритании и Франции, существовала как самостоятельная политическая единица — Западный Берлин.

До 1961 года внутригородская граница была открыта. Однако из года в год росло количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин (до начала возведения стены на запад бежали более двух миллионов человек). 12 августа 1961 года Совет министров ГДР по согласованию с Организацией Варшавского Договора принял решение о сооружении пограничных заграждений на границе с Западным Берлином. 13 августа 1961 года было начато строительство Берлинской стены. Сначала были установлены временные заграждения, а уже 18 августа начали возводить бетонную стену.

Общая длина Берлинской стены составляла более 110 километров, высота достигала 3,6 метров, а толщина — 1,5 метра. Она была собрана из 45 тысяч бетонных блоков и на всем протяжении была обтянута колючей проволокой. Вдоль стены располагались свыше 300 вышек с часовыми. Действовало 8 внутригородских КПП и ещё 6 — между ГДР и Западным Берлином, а также несколько КПП для транзитного транспорта.

После возведения Берлинской стены поток перебежчиков сократился, но, тем не менее, за время ее существования на Запад сбежали более 5 тысяч человек. К сожалению, за попытку преодолеть стену своими жизнями заплатили 162 немца.

После падения коммунистического режима в ГДР, 9 ноября 1989 года берлинцы начали разрушать стену. Окончательно Берлинская стена «рухнула» в январе 1990 года.

99 лет назад (1923) в Мюнхене был подавлен «Пивной путч».

Попытка государственного переворота была предпринята Адольфом Гитлером и его сторонниками. События начали разворачиваться вечером 8 ноября в помещении мюнхенского пивного зала «Бюргербраукеллер», где проходило выступление генерального комиссара Баварии Густава фон Кара и собрались местные высшие чины. Около 600 членов нацистских штурмовых отрядов, установив на улице пулеметы, незаметно оцепили помещение. Адольф Гитлер, ворвавшись в зал, объявил, что баварское и берлинское правительства низложены и что «сейчас же будет сформировано новое». Позднее он добился от членов правительства, которые присутствовали в «Бюргербраукеллере», договоренности, что 9 ноября армия Баварии направится в Берлин для низложения правительства.

На следующий день примерно 3000 нацистов, направились маршем на центральную площадь Мюнхена. Руководители Баварии в последний момент изменили свои намерения и выставили против них кордон из полицейских.

В результате стычки 16 нацистов и трое полицейских погибли. Многие протестующие были ранены, среди них Адольф Гитлер и Герман Геринг.

В течение нескольких дней после путча были арестованы все его лидеры, кроме Геринга и Рудольфа Гесса, которые бежали в Австрию. Позднее все участники шествия, в том числе и Гитлер, получили тюремные сроки различной длительности.

Хотя «Пивной путч» и закончился провалом, он принёс мировую славу до этого малоизвестному движению, которое возглавлял Адольф Гитлер.