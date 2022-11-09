. Депутат Гаврилов предложил выдавать кинотеатрам безвозвратные кредиты
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Депутат Гаврилов предложил выдавать кинотеатрам безвозвратные кредиты

Депутат Гаврилов предложил выдавать кинотеатрам безвозвратные кредиты

Кинотеатры необходимо обеспечить безвозвратными и беспроцентными кредитами, если они обязуются сохранить численность сотрудников. С таким предложением выступил глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в комментарии NEWS.ru.

Депутат напомнил, что аналогичные меры применялись во время пандемии коронавируса, когда кинотеатры приходилось закрывать на долгое время. Депутат подчеркнул, что кинотеатры находятся в кризисе из-за падения платежеспособности населения и ухода американских киностудий с российского рынка.

«Беспроцентный кредит с возможностью невозврата при условии сохранения численности сотрудников, гранты на показ отечественного кино, субсидирование выплат зарплаты работников, субсидирование процентных ставок по привлечению средств на развитие киносетей», — предложил парламентарий список мер поддержки. Он добавил, что они позволят не только развивать отечественное кино и привлекать новую аудиторию, но и сохранить штат и профиль кинотеатров, исключив их перепрофилирование в торговые центры и ночные клубы.

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По материалам: pnp.ru

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