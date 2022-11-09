. Депутат Матвейчев считает, что республиканцы продолжат поддержку Украины

В случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс, США все равно продолжат помогать властям Украины. Такой прогноз сделал заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в комментарии «Общественной службе новостей».

Депутат считает, что сторонники Республиканской партии голосовали за них в надежде на прекращение Вашингтоном военной и финансовой помощи Украине, однако их ожидания будут обмануты. «Начнем с того, что определенная дискуссия среди республиканцев относительно помощи Киеву, конечно же, будет, однако большинство из них уже заявило, что ее следует продолжать И это несмотря на то, что избиратели, голосуя за них, надеются, что их представители такую поддержку свернут!» — отметил Матвейчев.

Парламентарий сравнил действия республиканцев с поведением президента Украины Владимиром Зеленским, который перед приходом к власти обещал установить мир. «Такие обманы не редкость — как мы помним, Владимир Зеленский, идя на выборы, обещал стране мир, а вместо этого начал войну. Республиканцы сделают также: они обещают людям, что поддержка киевского режима прекратится, в то время как на практике они ее продолжат».

Выборы в Конгресс прошли 8 ноября, нижнюю палату (Палата представителей) переизберут полностью, верхнюю (Сенат) — на треть. Кроме того, в этот день состоялось голосование по губернаторам в 36 штатах из 50. Сейчас большинство в обеих палатах Конгресса принадлежит Демократической партии. По предварительным данным, республиканцы перехватили у демократов контроль над Палатой представителей и претендуют на большинство в Сенате.