. Директор Филиппа Киркорова объяснил скандальную выходку артиста
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Директор Филиппа Киркорова объяснил скандальную выходку артиста

Директор Филиппа Киркорова объяснил скандальную выходку артиста
Певец Филипп Киркоров отхлестал поклонника букетом роз.   Артист отметился с новым скандалом. По Сети распространяется видео, на котором народный артист спускается в зрительный зал и хлещет сидящего человека букетом по лицу, потом гордо возвращается на сцену, швырнув на пол розы. Директор Филиппа Киркорова Екатерина Успенская поспешила оправдать певца, объяснив, что человек, получивший по лицу, не является поклонником знаменитости.
По словам менеджера, это сотрудник коллектива артиста, на которого тот обиделся. Дескать, член команды встал на пути у экс-мужа Пугачевой и не пустил к нему почитателя, что и вывело короля российской эстрады из себя. «Это был наш человек из команды. Он не пропустил просто поклонников к сцене. Поклонники хотели к Филиппу подойти. Наверное, больше ничего не происходит, вот и все закрутились вокруг Филиппа. Благо у нас все происходит: концерты с аншлагами, тур гастрольный идет», — сказала Успенская Telegram-каналу «Shot».
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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