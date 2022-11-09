. Для чего нужно чистить лоток стиральной машины и как правильно это делать
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Для чего нужно чистить лоток стиральной машины и как правильно это делать

Для чего нужно чистить лоток стиральной машины и как правильно это делать

Лоток стиральной машины, в который засыпается порошок или жидкое средство, должен содержаться в идеальной чистоте. В противном случае на нем может появиться плесень, грибок, скопление различных микроорганизмов, которые при стирке будут попадать внутрь машины и оставлять на белье неприятный запах. Но при этом лоток надо правильно извлекать из стиральной машинки и чистить подходящими средствами.

Как правильно извлечь лоток из стиральной машинки для чистки

Начальным этапом чистки лотка является его извлечение из стиральной машинки. Но это не всегда оказывается простым делом, поскольку у каждой модели стиральной машины предусмотрены отдельные способы извлечения лотка.

Например, у машин Bosch и LG лоток для порошка извлекается при помощи нажатия на специальный язычок, который расположен около емкости для кондиционера. Нажав на него и слегка потянув на себя, лоток можно легко достать из машины.


В стиральных машинах Ariston или Indesit лоток для порошка держится за счет расположенных по бокам зубцов и извлекается путем надавливания на них и одновременного вытягивания из машины.

Есть и другие способы извлечения лотка из машины, поэтому если не хотите повредить механизм работы порошкоприемника, пользуйтесь прилагаемой инструкцией.

Чем можно почистить лоток

Чистка лотка может производиться специально предназначенными для этого химическими средствами. Но если вы не сторонник агрессивной химии, можно использовать щадящие народные.

Чаще всего для этих целей применяют кальцинированную и пищевую соду или лимонную кислоту. Можно использовать оба средства одновременно. Для этого, после извлечения лотка из стиральной машины, необходимо набрать два таза горячей воды, чтобы она полностью покрывала лоток.


В один таз насыпать горсть лимонной кислоты и поместить в него лоток. Вода начнет шипеть. В это время в другой таз с горячей водой следует добавить по горсти кальцинированной и пищевой соды и переместить туда лоток после того, как шипение в первой емкости прекратится.

В тазу с содой лоток следует подержать в течение двух часов, затем хорошо прополоскать, насухо вытереть и поместить обратно в стиральную машину.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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